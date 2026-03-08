La Marxa Ciclista del Club Alba reúne a 150 ciclistas en Tàrrega

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Unos 150 ciclistas participaron ayer en la tercera edición de la Marxa Ciclista del Club Esportiu Alba en homenaje a Violant Amorós, impulsora del ciclismo en el club. Los participantes podían escoger entre dos recorridos adaptados de 10 y 40 kilómetros, que pasaban por Vilagrassa y Belianes, informa Laia Pedrós. Colaboraron unos 60 voluntarios de los institutos Alfons Costafreda y Manuel de Pedrolo y los pisos tutelados de Sant Joan de Déu.