Podios para Vilarrubla y Clotet en la Copa Pirineus

La urgelense Núria Vilarrubla y el pallarés Faust Clotet fueron ayer los protagonistas leridanos de la primera jornada de la decimosexta edición de la Copa Pirineus, que congregó a unos 250 palistas de 23 países. Los dos fueron los únicos piragüistas locales que lograron subir al podio, en primera y tercera posición, en las pruebas de eslalon que abrieron la competición, que hoy concluirá con la disputa del kayak cross.

Vilarrubla, tras ser segunda en las clasificatorias, no dio opción en la final y se llevó la victoria en canoa con una baja limpia y un tiempo de 89.17, casi cuatro segundos más rápida que la vasca Ainhoa Lameiro y la andorrana del Cadí Canoe Kayak Mònica Dòria.

Faust Clotet, por su parte, logró el tercer puesto en K1 al parar el crono en 80.04 sin errores, un segundo por encima del ganador, el leonés David Llorente, y a solo 68 décimas del segundo, el francés Gino Benini. El urgelense Miquel Travé, uno de los favoritos, se tuvo que conformar con la sexta posición, justó por delante del vasco Pau Etxaniz, bronce en los Juegos de París.

En el resto de categorías, la triple medallista olímpica Maialen Chourraut no dio opción en K1 y ganó por solo 13 décimas de ventaja sobre la gala Coline Charel, mientras que el también vasco Oier Díaz se impuso en C1 superando al británico Adam Burguess, subcampeón olímpico en París. Travé, por su parte, volvió a acabar sexto y su compañero del Cadí, Marc Vicente, noveno.