Regreso al Farrús con urgencias

El Atlètic Lleida volverá hoy (11.30) al Ramon Farrús después de 287 días para medirse al Poblense, segundo clasificado. Los de Cappont abandonarán momentáneamente el Camp d'Esports, según el propio club, por el estado del césped e intentarán recuperar sensaciones para acercarse a una salvación que cada jornada parece más complicada. Hundidos en la decimoquinta plaza de la tabla con 23 puntos, a seis del play out y ocho de la permanencia, el Atlètic Lleida recibirá al conjunto de Sa Pobla tras cuatro jornadas sin ganar en las que ha encajado dos derrotas y consiguieron dos empates. En esta línea, el técnico del conjunto leridano, Jordi López, remarcó que el regreso al Farrús debe ayudar a “quitar la incertidumbre que teníamos en el Camp d’Esports”.

“Cuando jugábamos como locales, que en teoría debe ser un escenario favorable, nos pasaba al revés. El estado del terreno de juego era malo y nos generaba mucha incertidumbre. Teníamos que cambiar los planteamientos”, añadió el técnico en la previa de un partido que se prevé complicado. Los del Segrià recibirán al Poblense, el equipo revelación de la temporada. Los baleares son segundos con 45 puntos, a tan solo tres del Sant Andreu, líder de la categoría, pero llegarán al duelo en su pero momento de la temporada después de encadenar tres empates y una derrota en su último partido ante el Castellón B (2-0).

Aun así, López no se fía y aseguró que su rival “es un equipo muy competitivo, con jugadores de mucho nivel y que tiene muy claro lo que hace. Cuando estás arriba en la clasificación no es casualidad”.

En su último partido, el Atlètic Lleida cayó por la mínima ante el Sant Andreu (1-0) en un duelo que se decidió tras un error de Pau Torres. A pesar de la derrota y la posición en la tabla del equipo, el técnico se mostró confiado de revertir la situación. “Estoy convencido de que encontraremos ese equilibrio porque necesitamos ganar sí o sí”, concluyó.