Campanada sobre la bocina

No parecía el escenario ideal para que el Mollerussa consiguiese, después de once intentos, su primera victoria lejos de casa. Los del Pla d’Urgell visitaban Cornellà para medirse al tercer clasificado de la Liga, y después de dos derrotas seguidas. Por si fuera poco, en la primera jugada del partido Franki se rompió de gravedad. Pero ni siquiera la baja de uno de sus pilares impidió que los de Manel Cazorla pudiesen regalarle los tres puntos a su compañero.

La larga interrupción inicial por la lesión adormeció al Mollerussa, que necesitó unos minutos para tomarle el pulso al partido. El segundo golpe llegó con el gol del Cornellà, en un córner que habría podido evitar Pepo. En el saque de esquina, el portero sacó un pie salvador, aparentemente, sobre la línea, aunque el árbitro dio validez al gol de Peñalba pese a las protestas de Pepo, que fue amonestado. La reacción fue inmejorable. Canillo se inventó un golazo, directo a la escuadra, para mandar el partido al descanso con empate.

El paso por vestuarios todavía le sentó mejor al Mollerussa que, tras unos minutos de cierto acoso local, empezó a bombardear el marco defendido por Isaac. Con ocasiones de todos los colores, todos chocaron con un inmenso Isaac. Motassim tuvo la última de una serie de ocasiones clarísimas, pero definió alto desde el área pequeña.

El Cornellà no se podía creer que no fuera perdiendo y consiguió instalarse cerca de la puerta de Pepo, sobre todo a base de saques de esquina. Pero con el tiempo cumplido, Guillem Porta condujo un dos para uno, habilitó a Dueso y el delantero la cruzó para batir a Isaac. Sin posibilidad de respuesta del Cornellà, el Mollerussa celebró el triunfo como se merecían tres puntazos que les mantienen fuera del descenso. La primera fuera de casa va por Franki.

Cazorla: “La victoria ha salido muy cara por la lesión de Franki”

El entrenador del Mollerussa, Manel Cazorla, dijo estar “contentísimo” por los tres puntos pero “fastidado” porque pierden a Franki, “un gladiador”. Cazorla se acordó de su jugador lesionado antes incluso de valorar un triunfo “muy merecido. Hemos sido claramente superiores, y su portero ha sido el mejor.” El técnico del equipo del Pla d’Urgell admitió que fue una “victoria muy cara”, por la lesión de gravedad del defensa. “Esta victoria va para él, es un gladiador”, y aunque queda mucho para la salvación, “lo sacaremos por él”. Cazorla destacó que “si el partido acaba 1-4 o 1-5 no habría pasado nada”, pero el gol, en el último suspiro, “llegó cuando tenía que llegar, para que no tuvieran margen de maniobra. Estamos contentísimos”, concluyó el técnico del conjunto leridano.