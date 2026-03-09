Mejoría sin premio

El Hiopos Lleida dio ayer muestras de mejora, pero regresó de vacío de Vitoria, donde cayó ante el Baskonia en un final muy apretado (93-90), como ya ocurriera la temporada pasada. El equipo dio otra imagen muy diferente a la de antes del parón y estuvo muy cerca de sorprender de nuevo al cuadro vitoriano, pero pequeños detalles le acabaron condenando a la cuarta derrota seguida, que le hace perder ventaja con respecto a la zona de descenso, de la que ahora está tres victorias por encima. La otra nota positiva, además de la mejora, fue el esperanzador debut de Dani Garcia, que dio otro aire al equipo.

Más allá de luchar por el triunfo, que se antojaba complicado a tenor del rival y de jugar como visitante, el conjunto de Gerard Encuentra necesitaba lavar su imagen y recuperar su esencia, aquella que hizo vibrar a su gente en el arranque con un juego intenso y colectivo. Ayer lo puso de manifiesto ya desde el inicio, tomando la iniciativa y buscando las debilidades de un rival que afrontaba el duelo con bajas importantes, sobre todo en el juego interior. Fue ahí donde empezó a hacer daño el Hiopos de la mano de Diagne, que aprovechó las asistencias de sus compañeros para firmar cuatro puntos y contrarrestar el acierto de Omoruyi, que aguantó a su equipo en todo el primer cuarto.

La defensa zonal también incomodó mucho al ataque azulgrana y los de burdeos, ayer de verde, cuajaron un primer acto muy sólido, con un gran acierto exterior y jugando con orden, el que puso Dani Garcia desde que hizo su debut a los cuatro minutos. A los pocos segundos firmó una canasta de gran clase y dio frescura a los ataques, además de liberar a Agada de las tareas de dirigir. El nigeriano, más libre, firmó cinco puntos que ayudaron a que el Hiopos se pusiera ocho arriba (11-19), la máxima renta de todo el duelo que quedó reducida a cuatro al final del periodo (17-21).

Debido a las bajas (Kurucs, Diop y Sedekerskis) y a los descartes de Howard y Nowell (el Baskonia cuenta con 4 extracomunitarios), Galbiati tuvo que echar mano del joven Jaksimovic, y el esloveno firmó cuatro puntos que, junto a los triples de Radzevicius y Luwawu-Cabarrot, devolvieron el mando del marcador al Baskonia (28-26), obligando a Encuentra a parar el partido. El Hiopos aumentó su intensidad en defensa y cerró la primera mitad completando un parcial de 6-16, recuperando así la máxima ventaja, ocho puntos (34-42), y eso que Sanz, ayer desaparecido igual que Millán Jiménez, erró dos tiros libres finales.

A la vuelta de los vestuarios, el Hiopos salió adormecido y en apenas un minuto dilapidó toda su ventaja tras encajar un parcial de 10-0 (44-42). Un triple de Ejim rompió la sangría, pero Omoruyi, una pesadilla para la defensa leridana, situó el 46-45 y Encuentra decidió parar el partido para reconducir la situación. El equipo volvió a jugar con orden y la alternancia en el mando del marcador fue una constante hasta el final del periodo, al que se llegó con una mínima ventaja leridana (64-65) tras desperdiciar otra renta de 5 tantos (59-64).

Los de burdeos retomaron el juego al alza, liderados por Golomán y Ejim, obligando a Galbiati a parar el partido a los tres minutos de la reanudación (66-70). El Baskonia tiró de calidad y de la astucia de Forrest y Spagnolo para forzar faltas para mantener la renta desde el tiro libre, ayudado por un criterio arbitral muy riguroso. Los vitorianos se distanciaron de cinco (77-72, m.37), su máxima ventaja, y el Hiopos cayó en la precipitación. Ahí Diakite se lució con varios tapones seguidos en acciones muy precipitadas de Ejim y Batemon.

A falta de 51 segundos, el Baskonia dominaba por seis puntos (85-79), pero los leridanos no desfallecieron y lograron reducir la desventaja a la mínima expresión (89-88), gracias a cuatro puntos seguidos de Ejim y un 2+1 de Batemon, pero un par de despistes sentenciaron.