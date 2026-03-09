Naufragio en Peralada

Publicado por ÀLEX GARGALLO Creado: Actualizado:

Se le acumulan los problemas al Lleida CF, que ayer cayó (3-0) en el campo del Peralada en un partido en el que, una vez más, la fortuna no estuvo de su lado. El conjunto leridano sufrió nuevas bajas importantes y pagó muy caras dos acciones a balón parado. Con el equipo obligado a abrirse en busca del empate, el Peralada sentenció en el tramo final. La derrota aleja un poco más el objetivo de la salvación, ahora a cinco puntos, y prolonga la mala racha del Lleida. Además, para el próximo encuentro ante el Cerdanyola, Cortés no podrá contar con Sasha, expulsado; Luis Silva, sancionado por acumulación de cinco tarjetas amarillas; ni Escobedo, que tuvo que retirarse por problemas musculares a la media hora.

El partido estuvo condicionado por el estado del terreno de juego. La intensa lluvia dejó el campo completamente impracticable, y obligó a ambos equipos a abusar del balón largo. Aun así, la primera gran ocasión fue para el Lleida. Marc Alegre, ayer de extremo, ganó la carrera por la banda derecha y se plantó ante el guardameta local, pero su disparo cruzado se marchó rozando el poste.

Diez minutos después, en el 22, llegó la primera acción polémica. El colegiado señaló una falta en contra de Luis Silva cuando era él quien estaba siendo sujetado por la camiseta. La acción terminó con amonestación para el luso y, tras el lanzamiento de la falta al segundo palo, Kanteh prolongó el balón y Romero lo empujó a la red (1-0). Tras el descanso, el Lleida reaccionó y rozó el empate: primero con un cabezazo de Alegre y poco después con un mano a mano de Puig. Sin embargo, a los cinco minutos, llegó el segundo golpe. En el 64’, en otra acción a balón parado, Gallardo sorprendió a todos con una chilena que significó el 2-0, no exenta de polémica, ya que los jugadores del Lleida reclamaron fuera de juego. Con el conjunto leridano ya volcado al ataque los gerundenses sentenciaron el encuentro con el tercer gol, obra de Bah. El infortunio del Lleida se agravó cuando Sasha vio la roja directa por cortar una acción siendo el último hombre.

Cortés: “Cuando estás ahí abajo parece que todo te va en contra”

El entrenador del Lleida, Jordi Cortés, lamentó tras el partido que su equipo volviera a verse penalizado por acciones puntuales “Cuando estás ahí abajo parece que todo te va en contra. El primer gol llega en una acción que creo que viene de una falta a nuestro favor que el árbitro pita al revés”. Pese al resultado, el entrenador quiso destacar la actitud de sus futbolistas. “La actitud del equipo ha sido buenísima durante todo el partido. Se han dejado la piel, no se les puede recriminar nada”, concluyó. El próximo encuentro será el sábado ante el Cerdanyola.