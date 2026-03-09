Tomasa y Carulla arrasan

Los atletas durante la salida de una de las pruebas de la Mitja Marató de Balaguer. - ERIC GRÀCIA

Publicado por ERIC GRÀCIA

La capital de la Noguera, Balaguer, acogió ayer la 37ª edición de la Mitja Marató con la participación de más de 750 corredores en las tres distancias: 21, 10 y 5 kilómetros.

En la prueba reina, el vencedor fue Xavier Tomasa, que completó el recorrido con un tiempo de 1:09:55. Marcos Sanza fue segundo con 1:16 y Miguel Ángel Fidalgo ocupó la tercera posición tras cruzar la línea de meta en 1:25:26. En la categoría femenina, Rosamari Carulla se impuso con un registro de 1:25:26. Ana Isabel García, con 1:28:35, y Alisa Prokhorova, con 1:29:08, completaron el podio en segunda y tercera posició, respectivamente.

En la carrera de 10 kilómetros, Pere Bifet fue el más rápido de la categoría masculina, parando el cronómetro en 34 minutos y 26 segundos. Le siguieron Crsitian Arroyo, con un tiempo de 35:10, y Joaquim Morais (36:43). En la categoría femenina, Blanca Vallés ganó con 40:32, seguida por Noemí Aumedes (41:40) y cerró el podio Sònia Reguart con un tiempo de 41:56.

En cuanto a la prueba de 5 kilómetros, Javier Castells fue el primero en cruzar la línea de meta, con un registro de 14.37, casi un minuto más rápido que Jordi Santaulari (15.33). Rahal Boufra completó el podio masculino con un tiempo de 15:42. En categoría femenina, Estel Jordan fue la vencedora con 18:37. Mamen del Castillo fue segunda (19:26) y Mª Carme Altisent (20:37), tercera.

La prueba, organizada por el club Runner’s Balaguer e integrada dentro del Circuit de Mitges de Ponent, también formaba parte del calendario oficial de carreras de ruta.