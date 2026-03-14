El Lleida Llista celebrará este año su 75 aniversario con un guiño a sus orígenes. Sacará a la venta una camiseta retro inspirada en la primera que utilizó en 1951, el año de su fundación, una prenda que recupera tanto el diseño como el escudo original. Reproduce fielmente la estética de la primera indumentaria, completamente blanca y con la característica franja azul en diagonal. La prenda mantiene otros detalles característicos, como el color azul al final de las mangas y en el cuello, con ribetes y solapas que completan una estética clásica.

En la parte posterior incluye varios elementos conmemorativos. En la zona superior aparece el escudo original acompañado del año de fundación del club, mientras que junto a él se ha incorporado un logotipo creado específicamente para celebrar el 75 aniversario y el escudo actual.

Los aficionados que deseen hacerse con esta camiseta podrán reservarla hasta mañana a un precio de 30 euros, ya que el club quiere que las prendas estén disponibles para la Final Four de la Europe Cup que Lleida acogerá el 18 y 19 de abril.

No obstante, los jugadores del primer equipo también podrían lucirla unos días después, el 26 de abril, en el partido de la Liga frente al Liceo. Para esa jornada el club prepara una celebración especial con un desayuno popular previo al encuentro, al que se invitará a todos los expresidentes de la entidad.

Los actos conmemorativos del 75 aniversario comenzarán el 17 de abril, un día antes del inicio de la fase final europea, con una cena que reunirá a exjugadores históricos del club y a los miembros de la actual junta directiva.

Dentro de esta celebración también se están preparando iniciativas musicales. Por un lado, se trabaja en una nueva versión del himno que se creó con motivo del 25 aniversario del club. Por otro, se está gestando una segunda canción con la base musical de la conocida The Wall del grupo Pink Floyd. La intención es adaptar la melodía con una letra que inspire a la afición y que pueda convertirse en un canto colectivo en el pabellón, al estilo del célebre “You’ll Never Walk Alone” que acompaña al Liverpool FC.