El Lleida se encomienda al Camp d’Esports

El Lleida CF afronta hoy (18.00/Lleida En Joc) un duelo vital para la permanencia en Tercera RFEF. El equipo de Jordi Cortés, colista después de cinco partidos sin ganar, recibe al Cerdanyola, el equipo que marca la salvación con cinco puntos de margen sobre los azules. El conjunto leridano afronta el choque lejos de su mejor momento, tanto en los resultados como en número de efectivos, ya que Cortés no podrá contar con su centro del campo titular por las sanciones de Sasha y Luis Silva y la lesión de larga duración de Rusi, además de contar con la duda de Escobedo.

Para ayudar al equipo en esta situación compleja, que el técnico de Balaguer resumió con el refrán “a perro flaco todo son pulgas”, el club anunció ayer que regalará la entrada al Gol Nord a todos los aficionados que vistan de azul o con algún elemento de ropa representativa del club.

Cortés también puso énfasis en que “no es momento de lamentarse, toca estar todos juntos, más que nunca, y no rendirse. Esto es lo que he pedido a la plantilla”. “Si ganamos, tendremos un impuso moral y podremos reencontrar las buenas sensaciones”, añadió el técnico.

Sobre el Cerdanyola, destacó que “ha mejorado mucho con el cambio de entrenador y el mercado de invierno”, aunque espera que “nos deje la iniciativa y quiera hacernos daño al contragolpe”. “Habrá que estar muy precisos con el balón, más que en partidos en casa contra el Vic o el Can Vidalet (que no pasaron del 0-0)”, dijo.