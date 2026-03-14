GIMNASIA
Éxito del Gimàstic Lleida en la primera fase de la Vía Olímpica
El Club Gimàstic Lleida participó en la primera fase de Vía Olímpica, con una representación de 18 gimnastas que consiguieron 6 podios. El equipo prealevín quedó segundo. En la categoría benjamín, consiguieron la tercera posición y Abril Soler firmó el bronce en suelo. En la infantil, Aran Aznar fue tercera en barra de equilibrio. En la sénior, Clàudia Ferrando fue primera en salto y barra y, en élite, Ares López firmó el bronce en la general.