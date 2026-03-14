Éxito del Gimàstic Lleida en la primera fase de la Vía Olímpica

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El Club Gimàstic Lleida participó en la primera fase de Vía Olímpica, con una representación de 18 gimnastas que consiguieron 6 podios. El equipo prealevín quedó segundo. En la categoría benjamín, consiguieron la tercera posición y Abril Soler firmó el bronce en suelo. En la infantil, Aran Aznar fue tercera en barra de equilibrio. En la sénior, Clàudia Ferrando fue primera en salto y barra y, en élite, Ares López firmó el bronce en la general.