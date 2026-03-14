Laporta y Font cierran la campaña electoral tras su tenso cara a cara

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Joan Laporta y Víctor Font cerraron ayer la campaña electoral para las elecciones de mañana en el FC Barcelona, tras el tenso debate del jueves por la noche en TV3. La jornada electoral coincidirá además con el estreno la nueva zona de animación ‘Gol 1957’ en la primera gradería del Gol Sud, en un estadio que alcanzará por primera vez los 62.000 espectadores.

Laporta cerró su campaña en la Casa Milà, con un discurso en el que defendió la continuidad de su proyecto y cargó contra su rival. El presidente acusó a Font de haber protagonizado una campaña “muy sucia” y de estar “desacreditado” para presidir el Barça. “Si no sabes hacer de candidato porque has mentido y has hecho de portavoz de campañas de desprestigio desde Madrid, estás desacreditado para ser presidente”, afirmó ante los asistentes, que despidieron el acto con gritos de “president, president”.

Durante su intervención, Laporta reivindicó su gestión económica, la reconstrucción del Spotify Camp Nou y puso en valor el trabajo del director de fútbol, Deco, y del entrenador Hansi Flick, para afianzar un proyecto deportivo basado en la mezcla de talento de La Masia con fichajes estratégicos.

Por su parte, Víctor Font se mostró convencido de que su candidatura puede imponerse si se produce una alta participación de los socios. “Es imposible que no haya una mayoría que quiera el cambio”, afirmó, al tiempo que aseguró percibir una “ola de cambio imparable” en los últimos días de campaña. El empresario criticó duramente la gestión de Laporta y pidió una fuerte movilización en las urnas, advirtiendo de que una participación inferior a los 50.000 votantes sería “un desastre” para la institución.

Fallece el expresidente del club Enric Reyna

El expresidente del FC Barcelona Enric Reyna, que ocupó el cargo durante unos meses en 2003 tras la dimisión de Joan Gaspart y antes de la llegada a la presidencia de Joan Laporta –en su primer mandato–, falleció ayer a los 85 años, según ha informado el club blaugrana. Nacido en Barcelona en 1940 y promotor inmobiliario de profesión, llegó a la directiva de Gaspart en el año 2000.

Acción por el Día del Síndrome de Down

El Barça lucirá el miércoles una tipografía inclusiva creada por Anna Vives en el dorso de sus camisetas ante el Newcastle, en una acción de sensibilización por el Día Internacional del Síndrome de Down.