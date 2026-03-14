El Lleida no puede pasar del empate ante el Cerdanyola (1-1)

Publicado por GUILLEM MONTARDIT Creado: Actualizado:

El Lleida CF se ha adelantado con un gol de Pau Russo, que también ha fallado un penalti. En la segunda parte, el Cerdanyola FC ha empatado en el minuto 82 y un gol de Totti ha sido anulado, acabando el partido con empate y polémica arbitral.

El partido ha empezado con un dominio del Lleida que ha buscado un inicio con verticalidad y jugando en campo contrario. El conjunto azul lo ha seguido intentando mediante centradas y, en el minuto 12, gracias a una centrada de Revert, Pau Russo ha puesto la cabeza y ha avanzado a los locales (1-0).

Pau Russo no se ha querido quedar quieto y, dos minutos después, ha soltado un chute en la escuadra que ha enviado al portero rival a córner.

En los instantes finales, Russo ha ejecutado la primera pena máxima de la temporada y lo ha enviado al travesaño. El primer tiempo ha estado marcado por el fuerte viento también, pero, a pesar de todo, el Lleida se ha marchado al descanso por delante en el marcador.

La segunda mitad ha iniciado más trabada, sin un dominador, pero con el paso de los minutos, han sido los de Cortés los que han ido ganando galones con varios chutes.

En el minuto 57, los de la Terra Ferma han dispuesto de la mejor acción del partido, con una doble ocasión de Russo y Alegre que ha parado el portero rival. A medida que han ido pasando los minutos, el Cerdanyola ha ido avanzando líneas y creando peligro en la portería de Satoca.

En el minuto 82, con un error defensivo, los del Vallès han empatado el partido. Dos minutos después, el árbitro ha querido ser protagonista, ha acabado anulando un gol de Totti. Finalmente, con un arbitraje dudoso, los azules no han podido ganar este partido.

El Lleida que suma un punto insuficiente delante del Cerdanyola y se mantienen en descenso. Los de Cortés viajarán a Nou Barris el próximo domingo para enfrentarse a la Montañesa.