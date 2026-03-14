Plata y bronce absolutos para los hermanos Carrasco

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Los hermanos Emma y Jordi Carrasco siguen acumulando éxitos en su prometedora carrera y ayer firmaron un destacado doblete en el podio absoluto del Campeonato de España que se celebra en Sabadell. Emma (CN Sant Andreu) consiguió su primera medalla en este estatal, con una plata en los 400 metros estilos, mientras que su hermano Jordi (CN Sabadell), que ya acumulaba dos oros en categoría júnior de 2008 y 2009 en las jornadas previas, subió por primera vez al podio absoluto, al ser tercero en los 100 mariposa.

Además, su gran papel en la final absoluta le permitió proclamarse por tercera vez campeón de España de su categoría en Sabadell –tras hacerlo en 50 mariposa y 400 estilos– y su tiempo (53.18) le otorgó la mínima para el Campeonato de Europa júnior.

Jordi, nacido en 2008, ya había alcanzado la final absoluta de los 400 estilos el jueves, en la que fue sexto, mientras que fue decimotercero en las series de 50 mariposa el miércoles, por lo que nadó y ganó la final de su categoría.

Por su parte, su hermana Emma, nacida en 2005 y olímpica en París, se estrenó en el presente campeonato estatal el miércoles con una cuarta plaza en 200 braza. Ayer se subió al podio en los 400 estilos, firmando una segunda posición (4:43.33) por detrás de Alba Vázquez (CN Churriana), que se impuso con autoridad (4:38.16).

Ambos hermanos ya compartieron medallas absolutas en el último Campeonato de España de invierno de piscina corta, disputado en noviembre y en el que Emma logró seis preseas y Jordi una. No obstante, aún no lo habían logrado en piscina larga y tienen la oportunidad de repetir con otras tres pruebas durante el fin de semana.

Noa Priego, campeona júnior en 50 braza

La nadadora del CN Tàrrega Noa Priego se colgó el oro en la categoría júnior del año 2010 en la prueba de 50 metros braza, logrando así su segunda medalla en el estatal, tras la plata del miércoles en los 200 braza. Con una marca de 32.66, Priego batió con holgura a sus rivales, ya que ninguna otra de su generación consiguió rebajar los 33 segundos. Así, Paula Medina (CN Las Norias) fue segunda (33.35) y Andrea Gudin (CN Monforte de Lemos), tercera (33.50).