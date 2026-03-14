Gerard Encuentra: “Queremos un equipo de luchadores que muerda”

El Hiopos Lleida afronta mañana uno de los retos más exigentes del curso con su visita a la pista del líder, el Real Madrid. Lo hará tras encadenar cuatro derrotas consecutivas, la última en la pista del Baskonia en los instantes finales. Pese esa dinámica negativa, Gerard Encuentra apeló en la previa a la ambición competitiva del equipo. No esconde la dificultad del reto. “El Madrid tiene muchas armas. Va primero y tiene una de las mejores plantillas de Europa, con mucho talento ofensivo y un equipo muy físico”, explicó. Aun así, insistió en que la prioridad del Hiopos Lleida pasa por centrarse en su propio rendimiento. “Estamos muy focalizados en mejorar nosotros. Para ganarles tienes que hacer muchas cosas muy bien y ellos tienen que tener un partido no demasiado bueno”, reconoció.

Más allá del resultado, el objetivo es competir con personalidad en un escenario donde este año solo ha sido capaz de ganar el Barça. “Estamos muy mentalizados para intentar competir al máximo. Ver si somos capaces de meterles trabas, que no se sientan cómodos, pero siempre pensando en lo nuestro, en nuestra mejora”, subrayó. Encuentra también quiso quitar presión al equipo, consciente de que el favoritismo recae claramente del lado blanco. “Nosotros siempre queremos salir a ganar. En este partido ellos son muy favoritos”, dijo, pero avisó que “saldremos a competir, a intentar ganar sin presión, pero sí con un punto de motivación”, insistió.

De hecho, el técnico leridano recordó que su equipo ya ha demostrado varias veces esta temporada que puede sorprender a rivales de alto nivel. “¿Por qué no podemos dar la campana en Madrid? Hemos sido capaces de ganar en el Palau y en Tenerife, así que quizás también somos capaces de ganar en Madrid. Vamos con esta mentalidad”, aseveró.

Gerard Encuentra también insistió en la importancia de recuperar la identidad que define el proyecto leridano. “Cuando hablamos de cosas no negociables hablamos de la filosofía del club: defender agresivamente para correr, jugar con la máxima intensidad, con mucho esfuerzo y compartir la pelota”, explicó. “Queremos un equipo de luchadores que, podrán jugar mejor o peor, y tener más o menos talento, pero que cuando esté en la pista muerda”, apuntó. Finalmente, el técnico también se refirió al papel de Dani Garcia, que dejó buenas sensaciones en su debut en Vitoria. “Dani nos tiene que ayudar como hizo el otro día y ojalá haga un partido tan bueno”, señaló.

Por otra parte, el Força Lleida oficializó ayer que el actual presidente, Albert Aliaga, ha sido el único que ha presentado candidatura.