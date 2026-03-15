El AEM se impone al Europa con un gol de Marta Charle (1-0)

Publicado por Jordi Argilés Creado: Actualizado:

El AEM ha derrotado al Europa por 1-0 en el Recasens, gracias al gol de Marta Charle en el minuto 45 de la primera parte. Las leridanas han dominado gran parte del partido, con más llegadas y ocasiones, mientras que el Europa se ha defendido con orden a pesar del viento a favor, sin crear muchas oportunidades de peligro hasta la segunda mitad.

El conjunto local ha empezado con más intensidad y ha dispuesto de las primeras aproximaciones. En el minuto 10, Evelyn ha probado con un chute potente que se ha marchado por encima del travesaño, y tres minutos después, Maria Lara ha rematado de forma floja y centrada dentro del área, pero la portera Curbelo ha parado sin problemas. El Europa ha respondido al minuto 20 con un remate de Sara López que ha rozado el palo, en la jugada más peligrosa de las visitantes en esta primera mitad. Noe, capitana del AEM, ha sido amonestada al 38, lo cual le impedirá jugar el próximo partido. Antes del descanso, Marta Charle ha abierto el marcador con una buena definición dentro del área pequeña, y al tiempo añadido ha tenido otra ocasión clara que ha sacado la defensa sobre la línea de gol.

En la segunda parte, el Europa ha buscado el empate con insistencia, mientras que el AEM ha defendido el resultado con solidez. En el minuto 57, Lucía Alba ha sido protagonista con un paro espectacular después de un remate de cabeza que parecía gol. La portera local ha vuelto a intervenir en el minuto 75, salvando el empate después de un error de Silvia Peñalver en la salida de pelota. Curbelo, por su parte, también ha respondido al minuto 61 con una buena intervención en un chute directo de falta.

El Europa ha hecho tres cambios al descanso, con las entradas de Bové, Anon y Aina Torres por Extremera, Julia Gómez y Miri. En el minuto 70, Maria Abad ha entrado por Núria Benet, y ya al tramo final, al 84, Alba Pérez sustituyó a Sara López. El AEM ha movido el banquillo en el minuto 60, con la entrada de Cintia Hormigo por Marta Charle. En el 72, Alba de la Fuente y Honoka han entrado por Evelyn y Maria Lara, y al 81, Inés Faddi ha reemplazado Congo.

El AEM ha sabido cerrar el partido en los minutos finales sin recibir ocasiones de peligro por parte barcelonesa y suma tres puntos por empatar con el Cacereño, a pesar de no salir del descenso por el average, pero con un partido menos que recuperará este próximo miércoles en el campo del Betis.