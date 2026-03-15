El Atlètic Lleida planta cara pero cae por la mínima (1-0)

Publicado por jaume serret Creado: Actualizado:

El equipo de Jordi López da otro paso atrás para salir del descenso, con una nueva derrota en el campo del Atlético Baleares, segundo clasificado. Aunque ha competido muy bien en un campo muy complicado, el gol de Morillo al 57’ (1-0) ha frenado los pies en el Atlético Lleida, que ve el play-out a ocho puntos.

El Atlètic Lleida ha perdido por 1 en 0 delante el Atlético Baleares. Los leridanos han realizado unos buenos minutos iniciales, en busca de ocasiones sin premio final, como han sido los dos intentos de Aser Palacios con chutes desviados. Por su parte, la izquierda, ha sido por donde han llevado a cabo las llegadas los de Jordi López, delante de un Atlético Baleares que ha insistido con un gran Moha Keita, todo y que sin encontrar portería. Los locales no han dominado, pero con pocas pasadas han posicionado cerca del área de Pau Torres. En general, la primera mitad no ha destacado por la emoción.

Con respecto a la segunda, a pesar de la primera llegada peligrosa del Atlètic Lleida, los locales han amenazado con una centrada lateral que se ha ido envenenando y ha acabado tocando el palo. El Atlético Baleares se ha repuesto de este inicio eléctrico leridano. Tanto, que al 57’, Manu Morillo ha anotado el primero por los de Palma de cabeza, pero de espalda, con el cogote, de manera antinatural, acabando en el fondo de la portería de Pau Torres.

Los de Jordi López no se han dado por vencidos, habiendo acciones repartidas por los dos cuadros. Con todo, el Atlético Baleares ha renunciado a encerrarse detrás, buscando efectuar el segundo.

En el tramo final y con el partido roto, ambos equipos han jugado con más corazón que cabeza e imprecisiones. El Atlètic Lleida ha acabado sufriendo ante un conjunto local que ha estado llegando con constancia a los minutos finales de partido, aunque han sido imprecisos en la última pasada. Ya en el 90’, el colegiado Héctor Rodríguez ha anulado un gol balear obra de Darius que habría supuesto el 2-0. Los de Jordi López, sin embargo, han tenido dos en el suspiro final, con dos voleas de Ortega y Campins, respectivamente, que han enviado por encima de la portería de Pablo García.

En el campo de un Atlético Baleares que tan sólo ha perdido un partido en casa, los de Jordi López han plantado cara, teniendo más aproximaciones ante un rival con más determinación de cara a portería. Los leridanos sabían que no sería fácil, y vuelve de Palma sin sumar. El equipo ya piensa en el próximo partido, que será vital y tendrá lugar en casa contra el València Mestalla el próximo domingo a las 12 h, rival que se encuentra en la posición de play-out.