Derrota y mala imagen del Hiopos Lleida en la pista del Madrid (95-78)

Publicado por Jordi Argilés Creado: Actualizado:

Un parcial de 0-10 del Hiopos Lleida gracias a una gran defensa ha permitido al equipo de Gerard Encuentra llevarse el primero parcial por un ajustado 16-17. El Madrid ha pasado por encima de los leridanos al segundo cuarto con uno escandaloso 31-9 de parcial donde la imagen del Hiopos Lleida ha estado muy mala y se han visto actitudes sobre la pista que preocupan de cara al tramo final de temporada. El acierto del Madrid ha sido espectacular con un gran número de faltas que han permitido visitar 16 veces la línea de tiros libres con respecto a los 5 del Hiopos Lleida.

Después del paso por vestuarios, con el partido sentenciado se ha entrado en un intercambio de canastas sin mover la diferencia en el marcador de los veinte puntos a favor del Real Madrid. Dani Garcia ha salido expulsado por faltas al inicio del tercer cuarto y Walden se ha cargado rápidamente. Pocos minutos por Jiménez después de una discusión con Encuentra en la primera parte para encadenar varias acciones negativas, además de una Oropéndola Paulina que continúa desaparecido con la camiseta del Hiopos Lleida.

En el último cuarto, Golomán y Shurna han mejorado la imagen de los leridanos en un día en que no ha aparecido Batemon, y Agada tampoco ha estado nada acertado. A pesar de ganar dos cuartos y perder el tercero por un punto, el desastre de segundo cuarto ha decidido el partido para los blancos con uno claro 95-78 definitivo.