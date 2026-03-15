Duelo clave tras el parón internacional

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El AEM afronta hoy (12.00/Lleida En Joc) un partido clave por la permanencia ante el Europa tras el parón internacional. Las leridanas, que antes de la pausa cayeron ante el Cacereño (2-1), llegan con el objetivo de acercarse a la permanencia en una semana clave en la que afrontan tres duelos directos contra el Europa, el Betis, en un partido aplazado, y el Albacete.

A pesar del jarro de agua fría que supuso caer ante el Cacereño, equipo que marca la salvación con 23 puntos, el técnico del conjunto leridano, Rubén López, aseguró que “el equipo está en el mejor momento” desde su retorno al banquillo. “Volviendo de Cáceres, las jugadoras ya querían jugar el siguiente partido. Las veo muy animadas y si ganamos tendremos opciones”, añadió. Las del Secà afrontan el choque en el Recasens desde la undécima posición con 20 puntos, a tres de la salvación, y con la oportunidad de recortar distancias con sus principales competidores.

Por su parte, el Europa, que según López, es un “equipo peligroso y con muchos recursos ofensivos”, llegará al duelo en penúltima posición con 17 puntos y tras caer en sus últimos tres partidos. Aun así, esta temporada, el club de Gràcia está siendo una pesadilla para las locales, que cayeron por 1-3 en la Copa de la Reina y 1-0 en el partido de la primera vuelta.

El AEM necesita el apoyo de su gente y bajo el lema ‘Fem vibrar el Recasens’ ha impulsado una campaña para llenar el campo leridano. El club del Segrià ha hecho un llamamiento a los miembros de la base, que podrán acceder gratis con dos acompañantes, y a los socios del Lleida CF, que podrán hacer lo propio con un acompañante.

Por otro lado, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) presentó ayer un nuevo sistema de competición tanto en Primera Federación como en Segunda Federación. Se pasaría a dos grupos en Primera y cuatro en Segunda. La propuesta deberá ser aprobada por la Asamblea General de la RFEF.