El Alpicat resiste en Fraga pero acaba cayendo

Clàudia Sanjurjo, que abrió el marcador con el 0-1, busca generar una acción de ataque por la banda. - SONIA MENÉNDEZ

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Lleidanet HC Alpicat peleó hasta el final para puntuar en casa de un Fraga con más recursos y que sentenció en la última jugada del partido (4-2). Pese a dar la cara frente al segundo, la séptima derrota seguida de las leridanas las deja a cuatro puntos de la salvación, tras la victoria del Las Rozas ante el Mieres (0-1), en el duelo directo entre los otros dos equipos que se disputan la salvación.

El conjunto del Segrià empezó sorprendiendo, con una ocasión de Juncà en el primer minuto y el posterior 0-1 de Clàudia Sanjurjo en el segundo. Pero la alegría para el Alpicat duró muy poco, porque Adriana Soto igualó dos minutos después (1-1). A partir de entonces, el Fraga impuso su dominio, aunque permitió varias llegadas visitantes.

Sin embargo, acabó siendo decisiva la diferencia de efectividad. Como es habitual, el equipo de Mats Zilken no convirtió sus ocasiones, mientras que las locales anotaron el 2-1 mediante Julieta Fernández y se colocaron 3-1 gracias a una jugada afortunada que Arxé convirtió en gol. El Fraga tuvo otra opción para distanciarse más antes del descanso con un penalti, pero Soto no pudo batir a Ariana García, que salió a la pista para parar el lanzamiento.

Ariana se quedó bajo palos en la segunda mitad, y le dio vida a las leridanas con grandes paradas, más aún después del 3-2 de Arantxa a falta de 19 minutos. Las del Segrià solo eran capaces de defender y no fueron inquietaron a las aragonesas pese a estar a solo un gol hasta la última jugada, cuando Fontdeglòria sentenció (4-2).

El Alpicat masculino gana sobre la bocina al tercer clasificado

El Lleidanet HC Alpicat masculino consiguió ayer un meritorio triunfo, el tercero de la temporada, frente al Mataró, tercer clasificado, gracias a un gol de Mats Zilken a 49 segundos del final (4-3). El partido estuvo marcado por las exclusiones, ya que el equipo visitante vio tres cartulinas azules y una roja, mientras que el Alpicat solo vio una azul. El equipo leridano aprovechó los momentos de superioridad para igualar dos veces marcadores desfavorables (2-2) y finalmente romper el empate a tres. Pese a ello, sigue colista, con 10 puntos.