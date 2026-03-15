El Borges remonta con dos goles en los minutos finales

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El Borges logró sumar tres puntos ante el Ripollet (2-1), en un intenso final en el que dos goles, uno de Rubió y otro de Suñol, le dieron la vuelta a un marcador que se mantenía desfavorable desde la primera parte del choque. Este triunfo es vital en las aspiraciones de los de Les Garrigues, ya que les sitúa a seis puntos de la permanencia.

El Borges jugó un buen partido y desde el inicio llevó la inicia tiva en el juego. Sin embargo, quien se adelantó en el marcador fue el Ripollet. En el minuto 33, Pau se internó en el área y su fuerte disparo no dio opción a Sánchez y se convirtió en el 0-1. El gol no alteró la tónica de un partido que seguía gobernado por el Borges, aunque no lograron romper la defensa rival pese a las frecuentes ocasiones de las que dispusieron. Con la mínima ventaja de los barceloneses se llegó al descanso.

El inicio de la segunda mitad no varió la decoración, y el Borges siguió llevando el peso del partido mientras el Ripollet esperaba en defensa y sin crear apenas ocasiones. El técnico local introdujo cambios para dar aire a su equipo. Los minutos pasaban, el gol del Borges no llegaba y el nerviosismo hacía su aparición, haciendo que el árbitro del partido llegara a mostrar hasta siete tarjetas amarillas y una roja al local Cervera. Así las cosas se llegó a los últimos minutos del choque y, en el minuto 87, por fin, una falta al borde del área del Ripollet, ejecutada por Rubió, tocó en la barrera y acabó en la red para establecer el empate (1-1). El gol dio aún más ánimos a los locales, que se lanzaron a por el tanto que les diera el triunfo. Y este llegó poco antes del pitido final del árbitro, en un balón dentro del área visitante que quedó en los pies de Suñol, y lo habilitó para marcar el 2-1.