El Hiopos reta al líder

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El Hiopos Lleida visita hoy (17.00/Lleida En Joc) la casi inexpugnable pista del Real Madrid, soñando con dar una campanada que resultaría histórica, pero con la obligación salir a la pista como “luchadores que podrán jugar mejor o peor, podrán tener más talento o menos talento, pero que cuando están en la pista luchan, luchan con intensidad”.

Así lo explicó el técnico de los leridanos, Gerard Encuentra, que se refirió al rival, líder de la competición con tres victorias de margen sobre el Valencia, como “una de las mejores plantillas de Europa”. “Tienen muchas armas ofensivas y saben muy bien a lo que juegan. Para ganarles tú tienes que hacer las cosas muy bien y que ellos no tengan un partido demasiado bueno”, explicó el entrenador leridano. No obstante, y pese a reconocer el claro favoritismo del Madrid, expresó que “queremos salir a ganar, sin presión, aunque también con un punto de motivación de pensar ¿por qué no podemos dar la campanada aquí?”. Aunque el conjunto de Scariolo solo ha perdido dos partidos como local en toda la temporada, frente al Barça en Liga (100-105) y en Euroliga ante el Panathinaikos (77-87).

Pese a la confianza de Encuentra, las dinámicas de ambos equipos son totalmente opuestas. El Hiopos Lleida acumula cuatro derrotas consecutivas, la última en el regreso tras un parón de dos semanas en otra complicada salida, a la pista del Baskonia (93-90). En cambio, el Real Madrid encadena ocho victorias en la competición doméstica y cuatro en la Euroliga –en la que es el tercer clasificado–. Sin embargo, recientemente encajó un duro revés en la final de la Copa del Rey, precisamente ante el conjunto vitoriano, cuando perdió la final de la competición y se quedó a las puertas del título.

Pese a la racha de derrotas, el conjunto leridano mostró una versión muy mejorada el pasado fin de semana en Vitoria, con una buena aportación del debutante Dani Garcia en la posición de base. Encuentra destacó que con su llegada a la dirección de juego “tenemos un jugador capaz de jugar el pick and roll, capaz de darnos un punto más de velocidad con el balón. Esperamos que nos ayude y tenga un buen partido, como ya pasó el otro día”.

Más allá de la figura de Dani Garcia, el entrenador de los leridanos pidió a sus jugadoras que “muerdan” y lo calificó como algo “innegociable”. “Nuestra filosofía de club tiene unos valores claros: intentar defender agresivamente para correr en transición, que este año nos está costando un poco, jugar a máxima intensidad, jugar con esfuerzo y compartir la pelota. Eso es en lo que nos gustaría que fuéramos reconocibles y en momentos de la temporada no lo hemos tenido”, añadió.

Además, por primera vez en mucho tiempo, el técnico contará con los 12 jugadores en plenas condiciones, ya que Golomán ya ha dejado atrás las molestias con las que regresó de la selección húngara, aunque no le impidieron jugar frente al Baskonia.

Zaragoza y Gran Canaria caen y siguen por detrás de los leridanos

Zaragoza y Gran Canaria, dos de los perseguidores del Hiopos, encajaron ayer sendas derrotas a domicilio y se mantendrán por debajo de los leridanos en la tabla. El conjunto aragonés perdió por 112-89 ante el Unicaja y sigue con seis victorias, mientras que el Gran Canaria sucumbió frente al UCAM (87-76) y se queda con siete, por las ocho que suma el Hiopos Lleida –tres por encima del San Pablo Burgos, que marca el descenso y recibe hoy al Baskonia–. Además, el Tenerife superó al Valencia (89-71) y el Bilbao batió al Breogán (100-90).

Última visita a un equipo de Euroliga

La de hoy será la última visita del curso del Hiopos Lleida a un equipo de Euroliga. En las otras tres, superó al Barça (86-91) y cayó frente al Valencia (101-65) y en la última jornada ante el Baskonia (93-90). Además, en las últimas 12 jornadas solo debe recibir en casa al conjunto azulgrana. El resto de equipos ya han pasado por Lleida.

Estreno en Liga de la tercera equipación

El conjunto leridano disputará el partido con la tercera equipación, un homenaje a la Seu Vella, que aún no se había estrenado en la Liga Endesa. La equipación es negra, con detalles de color rosa y el relieve de los arcos de la catedral leridana en la parte frontal. Será la cuarta equipación que el equipo leridano usa esta temporada, ya que vistió una especial por el Día del Cáncer Infantil.