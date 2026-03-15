El Vila-sana vence sufriendo

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El Vila-sana venció ayer al Voltregà por 2-3 en un partido de contrastes en el que las leridanas fueron las dos caras de una misma moneda. En la primera parte mostraron una versión arrolladora y con los goles de Florenza, Salvanyà y Maria Porta se fueron ganando por 3-0 al descanso. En la segunda, en cambio, el Voltregà apretó y los errores perjudicaron mucho al conjunto del Pla d'Urgell, que sufrió para conseguir el triunfo. Con este resultado, el Vila-sana firma su duodécima victoria consecutiva y sigue encaramado en la cima de la tabla con 51 puntos. El Voltregà, por su parte, es décimo con 23.

En la primera mitad, el Vila-sana saltó al pabellón Oliveras de la Riva como una exhalación y, haciendo gala de su potencial ofensivo Aina Florenza, la máxima goleadora de la competición, abrió el marcador a los 20 segundos de arrancar el partido (0-1). La de Mataró materializó su gol 39 en la competición liguera y en el minuto 3 arrancó la jugada que, tras una serie de rebotes, terminó con el tanto de Elsa Salvanyà (0-2). La jugadora del Vila-sana recibió en su propio campo y con un potente disparo venció a Iglesias por segunda vez. Las leridanas parecían imparables y no bajaban el pie del acelerador. Así, en el minuto 8, Maria Porta culminó una gran jugada colectiva para establecer el 3-0 que auguraba una gran goleada en Sant Hipòlit de Voltregà.

Sin embargo, tras el descanso todo cambió. Berta Ferran desvió un disparo lejano de su compañera que se coló en la portería de Salvat y puso el miedo en el cuerpo a las del Pla (1-3). Con el gol, los errores en el pase y las pérdidas de posesión aumentaron y el Voltregà lo aprovechó. Las de Osona empezaron a crecerse y en el minuto 33 Joana Comas recortó distancias con una magnífica jugada individual (2-3). Aún quedaban 17 minutos de partidos y el Voltregà estaba lanzado, pero el Vila-sana sacó carácter y, aunque sufrió, consiguió materializar un triunfo que le mantiene en la cima.

Rodero: “La intensidad de la primera parte nos faltó después”

“La intensidad que hemos tenido en la primera parte, nos ha faltado en la segunda”, destacó el técnico del CP Vila-sana, Lluís Rodero, respecto al bajón de su equipo en el segundo tramo del partido.“Tener el partido tan controlado nos ha provocado un exceso de confianza en la segunda parte”, añadió.El preparador del equipo Pla d’Urgell explicó que el equipo “ha encadenado muchos errores: balones perdidos e imprecisiones” que le han lastrado y ha permitido que “el Voltregà se reenganchara al partido cuando lo teníamos bajo control”. Asimismo destacó que “me quedo preocupado por como hemos terminado. Tendremos que trabajar para identificar lo que ha ocurrido”.Aun así, no todo fue negativo. El Vila-sana firmó una gran primera mitad en la que Rodero remarcó que “el equipo ha salido a comerse al rival”, añadió el técnico del Pla d’Urgell.