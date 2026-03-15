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El Pons Lleida firmó un gran empate (4-4) en su visita al Palau Blaugrana tras un partido intenso en el que el equipo de Edu Amat demostró carácter para remontar un marcador adverso ante el Barça. El conjunto leridano compitió de tú a tú frente a uno de los grandes de la OK Liga y logró rescatar un punto de prestigio en una de las pistas más complicadas.

El encuentro estaba marcado por una baja importante para los leridanos como era la de Nico Ojeda, máximo goleador de la OK Liga con 22 tantos, que no pudo disputar el partido por acumulación de tarjetas azules. La ausencia de la principal referencia ofensiva del equipo obligó a Amat a reorganizar su ataque, aunque el grupo respondió con personalidad y encontró en Sebas Moncusí a uno de los grandes protagonistas del duelo, con dos goles y una asistencia.

El partido empezó con un golpe temprano del Barça. A los dos minutos, Ignacio Alabart adelantó a los azulgranas, obligando al Pons Lleida a reaccionar. Los leridanos respondieron bien y lograron equilibrar el marcador en una fase del encuentro en la que incluso rozaron la remontada, aunque el poste evitó el gol. Con el paso de los minutos, el Barça volvió a tomar ventaja gracias a una acción entre Alabart y Sergi Aragonès que permitió a los locales situar el 2-1. Poco después, Sergi Llorca amplió la distancia con el 3-1 antes del descanso, un resultado que no hacía justicia a lo que se veía en la pista.

Tras el intermedio, el Pons Lleida salió decidido a cambiar el rumbo del partido. Fabrizio Ciocale recortó distancias en el inicio y, pese a que el Barça respondió rápidamente con un gol de Marc Grau, el equipo de Edu Amat no bajó los brazos. Primero Moncusí y después Martí Gabarró, este de falta directa, pusieron el empate. Con el 4-4 en el marcador y todavía varios minutos por disputarse, el encuentro entró en una fase abierta en la que ambos equipos buscaron la victoria. El Barça intentó imponer su potencial ofensivo, pero se encontró con un Pons Lleida muy sólido en defensa y con un inspirado Xavi Bosch bajo palos. Además, Miguélez estrelló otra bola en el poste, el segundo del partido de los leridanos. Bosch firmó varias intervenciones de mérito que frenaron las últimas intentonas azulgranas y el equipo resistió hasta el final para sellar un empate de gran valor.

Amat: “Hemos hecho un muy buen partido en líneas generales”

El técnico del Pons Lleida, Edu Amat, aseguró tras el partido que su equipo completó “un muy buen partido en líneas generales” y resaltó la capacidad para generar ocasiones incluso cuando iban por detrás en el marcador. “Hemos sido capaces de crear muchas ocasiones contra un Barça yendo por detrás, que no es fácil, porque aquí un error te penaliza muchísimo”, explicó.El entrenador también subrayó el trabajo del equipo. “Defensivamente hemos hecho un muy buen trabajo durante 50 minutos”, señaló, aunque admitió que tuvo la sensación de que “los goles han sido un poquito fáciles aquí en el Palau”. Pese a ello, Amat se mostró satisfecho con la reacción de sus jugadores y con la actitud mostrada. “Estamos contentos de cómo se ha repuesto el equipo y la entrega que ha tenido hasta el final”, afirmó. El técnico destacó que el equipo supo resistir en los últimos minutos. “Marchamos con un punto y sacar un resultado así de aquí siempre es difícil e importante”, concluyó.