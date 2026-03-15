Sin margen de error ante otro favorito

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El Atlètic Lleida disputa hoy la última etapa de su particular 'Tourmalet' frente a los tres primeros clasificados del grupo, visitando al Atlético Baleares (12.00), con la obligación de sumar un triunfo muy complicado para seguir luchando por la salvación.

El conjunto leridano visitará el Estadi Balear después de dos derrotas consecutivas, frente al Sant Andreu (1-0) y el Poblense (1-2), y está a siete puntos del play out, que marca el Valencia Mestalla –su siguiente rival–, mientras que la permanencia directa, establecida por el Ibiza, está a ocho puntos. Además, estos dos equipos se miden hoy en un duelo directo, como también lo hacen Barbastro y Andratx –los dos equipos que preceden a los leridanos en la zona de descenso–, por lo que un buen resultado en Palma permitiría restar puntos a alguno de los rivales.

El entrenador del conjunto leridano, Jordi López, no escondió que “cuando no ganas aparecen más dudas, es la ley del fútbol”, pero consideró que la mejor manera de reaccionar es “siendo valientes”.

Sobre el Atlético Baleares, que encadena cinco partidos invicto y que solo ha perdido un partido como local –en la jornada 3 frente al Sant Andreu (2-4)–, el técnico reconoció que “es un equipazo. Está en esa situación por el nivel que tienen sus jugadores”. “Es un equipo con una capacidad individual muy buena y una idea de juego muy consistente, con diferentes registros. La dificultad es máxima, pero nosotros jugaremos nuestras cartas y confiamos mucho en nosotros y en la capacidad que tiene este equipo para competir”, añadió.

En el apartado de bajas, el Atlètic Lleida tendrá la ausencia por acumulación de tarjetas de Nil Sauret, que se unirá al portero Marc Arnau, Igor Irazu, Aldo One y los lesionados Agüero y Alcalà, que tampoco entraron en la convocatoria. En el conjunto balear, el máximo goleador del grupo, Jaume Tovar (15 goles), ha sido baja en los últimos partidos y es duda.