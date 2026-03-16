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Cabizbajo tras una nueva derrota, el técnico del Atlètic Lleida, Jordi López, lamentó que “otra vez volvemos a competir bien y otra vez encajamos gol en una jugada puntual”. El entrenador azul marino insistió en que “durante el partido hacemos muchas cosas bien, pero con nada nos castigan”.

En cuanto al análisis del encuentro, López explicó que “creo que incluso hasta que llegó el gol hemos hecho más méritos nosotros que ellos, pero ellos han tenido la determinación y nosotros no”, matizó. “Hemos estado valientes, pero ante el desacierto y la situación parece que todo nos cueste más”, destacó el entrenador del equipo leridano.

Además, señaló que “en la segunda parte nos ha costado más y eso nos ha podido costar el partido, porque en el primer tiempo estábamos haciendo muy bien las cosas”. Con claras señales de frustración, el técnico del Atlètic Lleida añadió que “incluso en tiempo añadido hemos tenido dos buenas ocasiones para empatar, pero no hemos estado de suerte”.

Jordi López argumentó, con cara de desesperación, que “este equipo está haciendo demasiadas cosas bien como para lograr esos resultados”, añadiendo que “ahora ya hemos pasado el ‘Tourmalet’, debemos centrarnos ya en el próximo partido y no dejar de luchar hasta el final”.

Finalmente, destacó que “todo es muy difícil, pero ahora tenemos unos duelos importantes que nos pueden hacer creer”.