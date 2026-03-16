Demasiado líder: El Hiopos Lleida encaja una derrota esperable en la pista del Real Madrid

Se cumplieron los pronósticos en el Movistar Arena. El Real Madrid, con solo dos derrotas en Liga, superó con solvencia y la sensación de que solo aceleró cuando era necesario al Hiopos Lleida, que perdió todas las opciones en un segundo cuarto nefasto (31-9). Una derrota, la quinta seguida, que entraba en los planes, tanto que pareció que los jugadores leridanos nunca llegaron a creerse que podían ganar, como sí que hizo por la mañana el Burgos –en casa, eso sí– frente al Baskonia (107-96), lo que deja el descenso a tan solo dos victorias. Los de Gerard Encuentra soñaban con dar una campanada muy improbable, pero su entrenador les encargó ser “luchadores que peleen”, y muchos de ellos no lo hicieron. Los teóricos jugadores de rotación mostraron coraje y mantuvieron el tipo, pero la nula generación exterior, con Batemon negado, y la versión decepcionante de Ejim y Paulí entregaron en bandeja la victoria al conjunto blanco.

El Hiopos le aguantó el tipo al Real Madrid durante el primer cuarto, defendiendo a buen nivel pese a un 6-0 de salida. La mala noticia fue que el conjunto blanco estuvo tremendamente fallón, con casi seis minutos sin anotar, ante un equipo leridano que no lo aprovechó para hacerse con un margen que le permitiera sofocar la previsible reacción blanca tras un pírrico 6-10 tras siete minutos. En los instantes finales, el panorama del partido mejoró ligeramente con un intercambio que condujo al 16-17 final, con un triple sobre la bocina de Campazzo.

Parecía evidente que la victoria parcial leridana tenía mucho de demérito madridista. Y el equipo de Scariolo lo demostró en el segundo cuarto, ya que resolvió el partido subiendo un par de marchas en ataque y en defensa, con un parcial demoledor de 31-9.

En el Hiopos solo Krutwig parecía tener alguna idea y anotó la primera canasta leridana a mediados de cuarto, para romper un parcial 16-0 (29-19). Se acumularon las pérdidas y las faltas (9), muchas de ellas rigurosas, como es habitual ante el Madrid. Pero los tiros libres solo sirvieron para hundir aún más a los de Gerard Encuentra, que siguieron perdidos hasta el descanso, encajando otro parcial de 13-0 (45-23), que amplió la renta a 22 puntos, que acabó siendo de 21 al descanso (47-26).

El tercer cuarto arrancó con los primeros puntos de Batemon, mediante tiros libres, pero no le valieron para conectarse al partido. Pese a ello, la versión ofensiva leridana fue esperanzadora, con 27 puntos y un buen papel de Mikel Sanz, que alcanzó los 12 puntos. Pero nada de ello fue suficiente para recortar en el marcador, porque los de Encuentra confundieron la agresividad atrás con regalar faltas, el que más un Dani Garcia que acabó eliminado a medio parcial. Especialmente decisivo fue el tramo central del cuarto, cuando en un arranque de orgullo el conjunto leridano anotó un parcial de 0-8 (60-46), pero el Real Madrid, que encontraba fácil la canasta, lo replicó justo después para regresar a los 22 puntos de margen (68-46). Encuentra probó con la defensa en zona para provocar una reacción, pero la distancia se mantuvo igual para afrontar los últimos 10 minutos (75-53).

El último cuarto se jugó únicamente porque lo obliga el reglamento. Los leridanos nunca tuvieron opciones de competir y el momento en el que más cerca estuvieron en el marcador fueron los 17 puntos de diferencia con los que acabó el partido (95-78). Pese a que el juego exterior leridano siguió siendo un auténtico solar y el Madrid dominó los tiempos para no dar esperanzas, los minutos finales permitieron sumar dos argumentos positivos a los que agarrarse, ya que Golomán recuperó las buenas sensaciones con 10 puntos finales que le colocaron como el máximo anotador del partido con 19; y Shurna también afinó la mirilla en el tiro, con 11 puntos en el último cuarto –17 en total–. A bien seguro que el conjunto leridano los necesitará para competir partidos que sí que estén a su alcance. El de ayer, no era uno de ellos.