El Espanyol clama contra la labor arbitral

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El Mallorca remontó el tanto del congoleño Charles Pickel y logró una victoria sobre el Espanyol, que protestó la actuación arbitral. De Burgos no quiso anular el empate local de Pablo Torre pese a que las imágenes del VAR le evidenciaban que Samu Costa arrastra el pie de Urko en la acción anterior.

Espart: “Flick me pide que juegue sin miedo”

El lateral derecho del Barça Xavi Espart aseguró, tras debutar como titular con el primer equipo azulgrana, que el técnico azulgrana Hansi Flick le pide “que juegue sin miedo” y le transmite su confianza en el día a día.“El míster me pide que tenga confianza. Me dice que confía en mí, que juegue como yo sé, sin miedo, que si estoy tranquilo y juego a lo mío saldrá bien”, explicó el canterano de 18 años, cuyo abuelo es de Mollerussa tal como desveló SEGRE, en declaraciones a DAZN.