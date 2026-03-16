Gerard Encuentra, después de la derrota del Hiopos Lleida contra el Real Madrid: “perdimos la intensidad”

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"Queríamos mostrar nuestra intensidad, pero en momentos la hemos perdido. Queremos transmitir mucha más lucha, mucha más intensidad, especialmente en los momentos complicados. Parece que entonces nos abandonemos, que nos da igual perder balones, que nos anoten al contragolpe y no tiene que ser así”. El técnico del Hiopos Lleida, Gerard Encuentra, criticó de esa forma la actuación de su equipo ante el Madrid, especialmente durante un segundo cuarto que calificó como “ridículo”. “No lo hemos competido, ha sido un desastre y han cogido una ventaja que han mantenido hasta el final”, sentenció.

En líneas generales, admitió que “el Real Madrid ha sido muy superior a nosotros” y lamentó que “si delante tienes a un rival muy potente y además muestra más deseo que tú, pues te pasan por encima”. El entrenador incidió en que es necesario “mejorar en el aspecto competitivo, porque sé que el Madrid es un equipazo, mucho mejor que nosotros, pero me gustaría haber competido mejor”. “El partido demuestra que si no estás al nivel en algún momento, te pasan por encima”, añadió.

Además, mostró su decepción porque “no somos capaces de tener continuidad en nuestra filosofía, que es defender y jugar rápido”. “En los entrenamientos lo hacemos muy bien, pero en los partidos nos bloqueamos y no somos capaces de tener continuidad. Tenemos algún minuto, pero da rabia porque en momentos perdemos nuestra identidad”, zanjó.

Por su parte, el entrenador local, Sergio Scariolo, destacó que “hemos podido repartir minutos sin daños en el resultado, estoy contento por eso y mantener el colchón con los rivales”.

Diagne, baja por una lesión de tobillo

El conjunto leridano no pudo contar ayer con el pívot senegalés Atoumane Diagne por un esguince de tobillo, según anunció el club. En cambio, en el bando madridista Scariolo dio descanso a Edy Tavares, Gaby Deck y Andrés Feliz, tres piezas importantes en la rotación que quedaron fuera de la convocatoria.

Quinta derrota con 90 puntos encajados

En la presente mala dinámica de cinco derrotas seguidas, el conjunto leridano siempre ha encajado más de 90 puntos. Encajó 101 ante el Valencia, 99 frente al Manresa, 93 contra Girona y Baskonia y los 95 de ayer.

La Penya se lleva el derbi ante el Barça

El Joventut se impuso ayer en el derbi frente a un Barça que sigue en un mal momento (84-72). Además, el triunfo del Burgos (107-96) hace entrar en descenso al Andorra, que cayó contra el Girona (82-75). Por otra parte, el Granada logró la segunda victoria del curso, por 92-79 ante Manresa.