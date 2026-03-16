Laporta arrasa

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Joan Laporta seguirá al frente del FC Barcelona tras imponerse por goleada en las elecciones. El dirigente barcelonés obtuvo el 68,18 % de los votos (32.934 papeletas), muy por delante de su único rival, Víctor Font, que reunió el 29,78 % (14.385). Los votos en blanco representaron el 2,04 % y se contabilizaron 107 sufragios nulos. En total participaron 48.480 socios, el 42,34 % del censo, una de las participaciones más bajas en términos relativos desde 1997.

En Lleida, uno de los cinco puntos habilitados para votar, la tendencia fue igualmente favorable al presidente saliente. De los 741 socios que acudieron a las urnas, 559 respaldaron la candidatura de Joan Laporta, confirmando el amplio apoyo territorial que obtuvo el dirigente azulgrana en todo el proceso electoral.

Laporta continuará liderando el club y afrontará su cuarto mandato, aunque formalmente no iniciará esta nueva etapa hasta el 1 de julio. Hasta entonces, el vicepresidente Rafa Yuste seguirá ejerciendo como máximo responsable institucional.

La victoria fue celebrada con entusiasmo en el entorno del presidente, con mariachi incluido. La carpa electoral instalada junto al estadio se convirtió en escenario de una celebración anticipada incluso antes del recuento final. Jugadores del primer equipo y miembros del cuerpo técnico se acercaron a votar y a compartir el momento con el dirigente, entre ellos el técnico Hansi Flick y futbolistas como Pedri o Raphinha, lo que provocó escenas de euforia entre los simpatizantes de la candidatura.

Cuando los primeros sondeos ya apuntaban a una victoria contundente, la fiesta estalló en el interior del espacio reservado para el equipo de Laporta. Entre abrazos, cánticos y música, el dirigente incluso se animó a bailar mientras su entorno coreaba canciones relacionadas con el club. Poco después, Laporta salió al exterior para ofrecer sus primeras palabras. Con el puño en alto y rodeado de cámaras, fue recibido con gritos de “¡President, president!”. En su intervención improvisada, reivindicó el trabajo realizado en los últimos años y el vínculo con el estadio azulgrana. “¡Lo hemos construido nosotros!”, exclamó mientras miraba hacia el recinto del club. El dirigente también dejó una frase que rápidamente se convirtió en uno de los momentos más comentados de la noche: “¡Menos power points y más macarrones!”, dijo entre risas antes de descorchar una botella de cava para brindar con su equipo.

La jornada electoral se celebró pocas horas después del triunfo deportivo del equipo entrenado por Hansi Flick, que había derrotado al Sevilla FC por 5-2. Ese resultado contribuyó a reforzar el clima festivo en los alrededores del estadio, donde simpatizantes y miembros del club siguieron la evolución del escrutinio.

Por su parte, Font reconoció la derrota cuando el recuento todavía no había finalizado y felicitó públicamente a Laporta por su “victoria incontestable”. El empresario agradeció la participación de los socios y reiteró su voluntad de contribuir al futuro del club desde una posición constructiva. Laporta inicia así una nueva etapa al frente del Barcelona. Será su cuarto mandato tras los periodos que ya dirigió entre 2003 y 2010 y el iniciado en 2021.

Si completa el nuevo ciclo de cinco años, sumará cerca de dos décadas al frente de la entidad azulgrana, consolidándose como uno de los presidentes más influyentes en la historia del club. Su balance deportivo de 19 títulos incluye seis Ligas y seis Supercopas de España. A ello se suman tres Copas del Rey, dos Ligas de Campeones, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes.

De Lamine Yamal a Jordi Pujol, un apoyo masivo

De Hansi Flick a Lamine Yamal, pasando por el vestuario azulgrana y con el apoyo de Jordi Pujol y Ernest Urtasun, pero sobre todo con el de la mayoría de socios, el magnetismo de Laporta se gana cinco años más en la presidencia del Barcelona. Los jugadores se dirigieron hasta la carpa electoral para bailar junto a él.