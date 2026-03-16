Lleida se tiñe de rosa

Lleida se tiñó de rosa a primera hora de la mañana con la marea humana de la Cursa de la Dona. - JORDI ECHEVARRIA

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La Cursa de la Dona Hyundai Lleida batió ayer su récord de participación al reunir a 2.525 personas, la cifra más alta desde la creación de la prueba, que este año celebraba su undécima edición.

La carrera contó con un recorrido de 5,6 kilómetros, con salida y llegada en la canalización del río Segre, a la altura de los Camps Elisis. Personas de todas las edades participaron corriendo o caminando en una jornada que mantiene como principal objetivo apoyar la investigación contra el cáncer de mama, especialmente a través de la Beca Marta Santamaria y de proyectos científicos vinculados al Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida).

La prueba está organizada por el club GoGoGoRunners y coorganizada por la Paeria. Desde la organización, Estefi Climent y Ester Tort destacaron el papel clave del voluntariado, con cerca de un centenar de personas implicadas en el desarrollo de la jornada, así como el apoyo de patrocinadores y colaboradores que hacen posible la celebración del evento.

En el apartado deportivo, en la categoría femenina absoluta la victoria fue para Marta Gort Paniello, seguida de Judit Martínez Roldán y Mariona Vidal Solans. En categoría masculina, el primer clasificado fue Pol Romà Lorenzo.

En el resto de categorías femeninas, Sara Lobo Aranda se impuso en Promesa; Júlia Ramon Martínez en S-30; Anna Bañeres Marimon en S-40; Valeria Ramírez Raemy en Veteranas A; Yolanda Cebrián en Veteranas B; y Anna Mor Triquell en Máster.

En las categorías especiales, el Sícoris fue el club con mayor participación, con 18 integrantes, mientras que la empresa Serosense destacó como la más representada con nueve.

Además, la participante más joven de la jornada fue Gilette Faura Colomina, de un mes de edad, mientras que Lourdes Aguilà Gómez fue reconocida como la persona más veterana de esta undécima edición con 96 años.