Oportunidad perdida

Publicado por COLAU OBRADOR LLINÀS Creado: Actualizado:

El CFJ Mollerussa cayó ayer por la mínima en un duelo directo por la salvación frente al San Cristóbal (0-1), en un partido igualado en el juego pero no en las ocasiones, porque las más claras fueron para el conjunto del Pla d’Urgell. Pese a ello, en una jugada desafortunada en un saque de esquina, el equipo egarense se llevó la victoria, que deja a los del Pla d'Urgell tan solo un punto por encima del descenso.

El encuentro, entre dos equipos que llegaban empatados a 27 puntos, comenzó con alternativas, aunque con una ligera superioridad del Mollerussa. No obstante, avisaron primero los visitantes en una acción en la Pepo Campanera evitó el peligro con una intervención sobre la misma línea del área. La primera ocasión clara para los del Pla d’Urgell llegó en el minuto 23, cuando Jofre Graells superó al portero con un regate, pero un defensa sacó de cabeza su remate, cuando parecía que se colaba en la portería.

El San Cristóbal también generó peligro antes del descanso, ya que en el 36 lo intentó con un potente disparo y, un minuto después, Pol Canillo estuvo a punto de anotar el 1-0, con un remate a la escuadra el meta visitante, Segura, envió a córner. El momento más tenso de la primera mitad llegó en la última jugada del primer tiempo cuando Motassim sujetó a Konu al límite del área, cuando este se marchaba solo, y el árbitro señaló penalti. Sin embargo, Campanera adivinó el lanzamiento y mantuvo el 0-0 con una gran parada.

Tras el descanso, el partido se equilibró todavía más y las ocasiones claras escasearon. El Mollerussa trató de hacer daño sobre todo por la banda derecha, con las incorporaciones de Scuri y Pariente. Pero en el 68, los locales recibieron un golpe duro con el 0-1. En un córner, Jofre intentó despejar el balón, pero este acabó rebotando en Pol Canillo, que terminó introduciéndolo en su propia portería para el único gol del choque. En el tramo final, el Mollerussa reaccionó con varios cambios y se volcó al ataque, acumulando llegadas aunque sin la clarividencia para generar ocasiones claras e intentando forzar algún penalti también sin éxito.

Manel Cazorla: “Tuvimos tres o cuatro ocasiones clarísimas”

El entrenador del Mollerussa, Manel Cazorla, lamentó la derrota y aseguró que su equipo “mereció más por las ocasiones que hemos generado”. El técnico destacó que el Mollerussa generó “tres o cuatro ocasiones clarísimas” pero no las aprovechó y acabó encajando tras un gol en propia puerta. “El fútbol es hacer más goles que el rival y nosotros lo hemos intentado con más corazón que cabeza”, resumió. Pese al resultado, defendió el trabajo del equipo y pidió “levantarse y seguir. Ni éramos tan buenos la semana pasada ni somos tan malos hoy”.