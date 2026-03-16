Rubén López, técnico del AEM: “La victoria es un chute de energía”

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“La victoria es un chute de energía. Las jugadoras, sin querer añadirles presión, sabían de la importancia del choque, y que cada partido, a partir de ahora, es una final”, remarcó el técnico del AEM, Rubén López, tras el triunfo de las leridanas ante el Europa (1-0).

Su equipo firmó una gran actuación, sobre todo en la primera parte, tras dos semanas de parón y caer en la última jornada ante el Cacereño. En este sentido, el técnico egarense aseguró que “pensaba que el parón y la derrota en Cáceres nos podría pasar factura, pero no hay mejor manera que ganar como lo hemos hecho: con portería a cero y con muy buenas sensaciones, sobre todo en el primer tiempo”. “Hemos hecho mucho daño al Europa por banda. Nos ha faltado un poco de energía en tres cuartos de campo, pero el equipo ejecutó a la perfección el plan de partido”, añadió el técnico que, también destacó la capacidad de sacrificio de las suyas. “Tenemos que ser un equipo que sepa administrar las ventajas. Hemos sufrido, pero esta categoría es así”, concluyó.

Por su parte, la goleadora del partido, Marta Charle, destacó que “sabemos que quedan siete partidos y debemos jugar como si fuera el último”. Charle, que mostró su felicidad por el gol, puso en valor “el trabajo de todas las jugadoras”. “Mi gol no ha sido nada en comparación con el trabajo del equipo”, añadió la atacante de Soria, que se mostró segura de conseguir la salvación. “El equipo está en un buen momento y no pensamos que no seamos capaces de salir del pozo”, concluyó.