El Barça no perdona y defenderá su título de Copa

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El Barça Femení goleó ayer por 4-1 al FC Badalona Women en la vuelta de semifinales de la Copa de la Reina para citarse con el Atlético de Madrid en la final que se disputará en el Estadio de Gran Canaria el 16 de mayo.

Las de Pere Romeu volvieron a encontrarse a un rival difícil de desbordar, a pesar de que el técnico azulgrana alineó mucha pólvora, con cuatro delanteras. Las azulgranas lo intentaron desde el inicio, con Salma Paralluelo y una Vicky López que fue quien más cerca estuvo del gol. A la media hora, Alexia Putellas llegó a ver puerta, pero el tanto no subió por un ajustado fuera de juego. El Barça se estancó entonces y el Badalona, en busca de seguir haciendo historia y llegar al último escalón, empezó a tener buenas llegadas, pero sin puntería.

El partido se rompió en la última jugada del primer tiempo, un centro de Patri Guijarro que Alexia Putellas mandó a la red (1-0). Tras el paso por vestuarios, el Barça no se acomodó y apretó en busca de la sentencia ante un Badalona muy encerrado. Las recuperaciones visitantes dejaron de tener profundidad y la insistencia local se tradujo en goles, después de los intentos de Caroline Graham Hansen o una Vicky que, en un centro, provocó el penalti por mano que supuso el 2-0. Después de la revisión en la pantalla, Putellas convirtió su doblete. Siete minutos después, Kika Nazareth hizo el 3-0 recién entrada. El Barça dosificó y ató su billete a Gran Canaria a pesar de que el Badalona se despidió con la cabeza alta, con el 3-1 de Lice Chamorro, antes de la sentencia de Pajor.