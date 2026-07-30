Ambición en el inicio de la pretemporada del AEM

Publicado por PAU OSORIO Creado: Actualizado:

El primer equipo femenino del AEM arrancó ayer la pretemporada con el primer entrenamiento bajo las órdenes del nuevo técnico, Samu Luna, que aseguró que “queremos competir cada partido y salir a ganar, tanto en casa como fuera. Trabajaremos para ir a buscar los encuentros y, sobre todo, para que el Recasens sea un fortín”.

Precisamente, el equipo comenzó a preparar la temporada 2026-2027, en la que competirá en Segunda RFEF, en el estadio leridano, donde el técnico aragonés contó con la totalidad de su plantilla, a excepción de la internacional con Guatemala Michelle Ruano, la internacional con Senegal Pascaline Fofana, que está disputando la Copa África, y la recién fichada Tania Mocholí, que fue anunciada ayer. En ese sentido, Luna, que dio por cerrada la plantilla, valoró positivamente el trabajo de la dirección deportiva, asegurando que “no es fácil empezar a entrenar con todo el grupo. Esto es fruto del gran trabajo que han realizado el cuerpo técnico y el club”, añadió. Este verano, el AEM se ha reforzado con 10 fichajes y ha incorporado a 4 futbolistas procedentes del filial.

En las próximas semanas, el cuerpo técnico seguirá trabajando con el equipo para implementar el nuevo estilo de juego y con el objetivo de llegar en el mejor estado de forma posible al debut en una categoría que, según el entrenador, “no es fácil y deberemos competir en cada campo y en cada partido”. “Creemos que tenemos un buen equipo y una buena base para poder competir contra cualquier rival”, sentenció.