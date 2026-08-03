La Era Nocturna de Vielha congrega a 850 corredores

Momento en que los participantes de una de las distancias atléticas toman la salida desde el centro de Vielha. - CLUB ATLÈTIC VAL D’ARAN

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La Era Nocturna de Vielha volvió a llenar de deporte y ambiente las calles de la capital aranesa en una decimotercera edición que reunió a cerca de 850 participantes entre todas las categorías, incluida una caminata y carreras infantiles. La prueba, celebrada el sábado por la noche, recuperó el circuito original después de que el año pasado no pudiera utilizarse, y se desarrolló sin incidencias, en una jornada marcada por el buen tiempo y la elevada participación.

En la distancia de 5 kilómetros, el triunfo masculino fue para Iván Calvo, que cruzó la meta con un tiempo de 16 minutos y 12 segundos. La segunda posición fue para Mari Boya (16:57), piloto de automovilismo natural de Les, que compite en el Campeonato del Mundo de Fórmula 2 con Prema Racing y forma parte de la Aston Martin Driver Academy. Boya demostró también su excelente estado de forma fuera de los circuitos al firmar una destacada actuación en la prueba aranesa al entrar a 45 segundos del ganador. El podio lo completó Marc Romero, con un registro de 17:29. En categoría femenina, Lòla Cavero se adjudicó la victoria con un tiempo de 19:22, seguida por Gemma Vilella (21:05) y María José Matencio (21:54).

La carrera de 10 kilómetros tuvo como vencedor a Nicolás Fernández, que paró el cronómetro en 31 minutos y 30 segundos, con casi un minuto de ventaja sobre Javi Menta, segundo con 32:25, mientras que la tercera plaza correspondió a otro ilustre participante, Imanol Rojo (32:32), esquiador de fondo de Tolosa con una amplia trayectoria internacional y con tres Juegos Olímpicos de Invierno a sus espaldas (Sochi 2014, Pyeongchang 2018 y Beijing 2022).

En la clasificación femenina de los 10 kilómetros la victoria se la llevó Liv Westphal con un tiempo de 39:52, por delante de Berta Cabanas, que ocupó la segunda posición con 40:22, y Elisabet Martín, que completó el podio con un registro de 41:30.

Con una elevada participación, un recorrido originario plenamente recuperado y una organización satisfecha por el desarrollo de la prueba, la Era Nocturna de Vielha volvió a confirmar su condición de una de las citas deportivas y populares más consolidadas del verano en la Val d’Aran. La organización, el Club Atlètic Val d’Aran, hizo una valoración muy positiva del evento, destacando tanto el gran ambiente vivido durante toda la tarde-noche como las buenas sensaciones transmitidas por los corredores al término de la competición.