Derrota por falta de eficacia: El Mollerussa cede en su visita al Badalona en un partido muy abierto que pudo caer para cualquier equipo

Publicado por D.TEJEDOR Creado: Actualizado:

El Mollerussa perdió ayer (2-1) ante el Badalona, uno de los favoritos de la categoría, en un partido muy igualado decantado en una segunda parte abierta por una acción culminada por el ex del Mollerussa Nil Sauret.

El partido empezó con un Badalona muy dominador con balón y un Mollerussa replegado. Lo intentaron los locales con dos disparos lejanos de Tom y Bermu que Pepo interceptó sin problemas. A partir de los diez minutos, el conjunto de Manel Cazorla empezó a estirar sus líneas para buscar robar balones en campo contrario y así lo hizo en el gol. Kun dirigió el contraataque, vio a su derecha a Russo que controló perfectamente para dejarse el balón colocado y realizar un disparo al palo largo que topó con la madera y acabó en la portería de Jaime, que nada pudo hacer (0-1). El Mollerussa se adelantó en su primera oportunidad de peligro y, afianzado por el gol, el conjunto del Pla d’Urgell gozó de sus mejores minutos con balón.

En el último cuarto de hora de la primera mitad, el Badalona volvió a imponer su juego, esta vez con premio. Primero la tuvo Piñol, que en una incursión por la banda izquierda obligó a Pepo a hacerse grande para evitar el empate. Posteriormente, Gimeno, el lateral del conjunto barcelonés, se encontró con un balón en la frontal que golpeó un poco mordido, pero muy ajustado al poste. Pepo se lanzó a por él, pero no pudo evitar el gol del empate (1-1). Antes del descanso, Russo tuvo otra oportunidad desde el mismo lugar de donde marcó el gol, pero Jaime lo evitó.

La segunda mitad fue muy abierta, con oportunidades a ambos lados. El Badalona tuvo más acierto y, gracias a un rechace, el exatlético Nil Sauret batió a placer a Pepo. Como respuesta, los visitantes protestaron la anulación de un gol de Melo por fuera de juego. El Mollerussa tuvo el dominio durante varias fases y desaprovechó sus llegadas. Melo la tuvo en un córner y Magno estrelló un balón contra el poste en una carrera de 40 metros. El entrenador del Mollerussa lo intentó con los cambios, pero las fuerzas bajaron y en algún contraataque pudo sentenciar el conjunto local. Pepo salvó el tercero en un disparo de Robert. En los minutos finales no hubo acierto en los centros y el partido acabó con el dos a uno final.