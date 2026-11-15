Exhibición del Atlètic Lleida

Publicado por ARNAU VILÀ FONT Creado: Actualizado:

El Atlètic Lleida pasó por encima del Martinenc (5-0) logrando así, por primera vez, la segunda victoria seguida en Liga. Un aspecto que tanto reclamaba el técnico Juan Carlos Beltrán desde el inicio de la temporada. Además, con un triunfo claro y convincente. De hecho, el marcador se quedó incluso corto teniendo en cuenta las numerosas llegadas de los de Cappont que parece que, poco a poco, van sacando la cabeza en lo alto de la clasificación donde a falta de completarse hoy toda la jornada, son segundos.

En los primeros minutos ya se podía apreciar que los de Beltrán encontrarían espacios, ya que la defensa barcelonesa no daba sensaciones de solidez. Youssef fue el primero en intentarlo en el minuto 10 con un tiro cruzado que el guardameta leridano Carlos Craviotto sacó estirándose abajo. Después, en el 12, llegó la respuesta del Martinenc y a la vez, su acción más destacada con un un tiro de Carlos González que pasó cerca de la cruceta. A partir del cuarto de hora llegó la lluvia y, a la media hora de partido, en forma de goles. Moha golpeó primero con un tiro raso y fuerte al segundo palo (1-0). En el siguiente ataque leridano, en el 32, Youssef sirvió el gol en bandeja a Agüero que llegaba desde atrás para definir con el interior (2-0). Pero los dos golpes seguidos no saciaron a los atacantes leridanos y en el 37, Youssef se coló entre los centrales, regateó a Craviotto y puso el 3-0 a placer.

El segundo tiempo empezó con la sentencia definitiva para el Atlètic Lleida. En el primer minuto, un central visitante cedió mal el balón a su portero y Moha estuvo atento para recoger el balón y ser generoso para asistir a Youssef, que volvía a marcar a placer (4-0).

Los de Juan Carlos Beltrán convirtieron el resto del partido en el patio del colegio, gustándose a la hora de combinar e intentando frivolidades que suelen permitirse con la tranquilidad del marcador. El Martinenc, por su parte, no daba signos de mejora ni en ataque ni en defensa.

En el 71 llegó el quinto gol de dudoso autor ya que Jaume Pascual sirvió un córner que Craviotto sacó sobre la línea, pero el rechace golpeó entre un central y Alcalá y terminó dentro.

En el acta arbitral, el colegiado del encuentro concedió el gol olímpico al extremo mallorquín (5-0). Los siguientes minutos fueron ya residuales y siguieron contemplando la exhibición de un equipo que empieza a mostrar los colmillos en la categoría.

Beltrán: “Es muy importante la manera en que hemos ganado” El entrenador del Atlètic Lleida, Juan Carlos Beltrán, se mostró contento por el transcurso del partido al declarar que “es muy importante la manera en la que hemos ganado. Ya no era tan solo el qué sino también el cómo”, añadió.A pesar de que el rendimiento ofensivo se llevó el foco, Beltrán quiso destacar que “también doy mucho valor al haber dejado la portería a cero porque eso también forma parte de cómo se ha producido el triunfo”, añadiendo que “eso es lo que he recalcado en la charla del descanso”.