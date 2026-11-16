Plata de Juste y bronce de Carrasco en la clausura

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La natación leridana cerró con dos nuevas medallas su participación en el LXIX Campeonato de España absoluto de piscina corta, disputado en Madrid. Paula Juste, del CN Terrassa, se colgó la medalla de plata en el relevo mixto 4x100 estilos, mientras que Emma Carrasco (CN Sant Andreu) consiguió el bronce en los 100 metros braza y completó un excelente campeonato con cinco metales: dos oros, una plata y dos bronces.

Carrasco volvió a subir al podio en la última jornada, esta vez en una de sus pruebas de referencia. La nadadora leridana terminó tercera en la final de los 100 metros braza, una actuación que le permitió cerrar estos Campeonatos de España con un balance de cinco medallas. En las jornadas anteriores había conquistado el oro en los 100 metros estilos (1:00.18) y en los 400 estilos (4:38.17), la plata en los 200 estilos (2:08.85) y el bronce en los 200 braza (2:26.03). A estos resultados añadió el tercer puesto de ayer en el hectómetro de braza.

La otra medalla leridana de la jornada llevó la firma de Paula Juste. La nadadora del CN Terrassa y formada en el CN Lleida fue integrante del cuarteto del relevo que consiguió la segunda posición en el 4x100 estilos mixto, con lo que añadió una plata colectiva a su participación en el campeonato.

La última jornada también dejó otros resultados destacados de los representantes leridanos. Jordi Carrasco, del CN Sabadell y hermano de Emma, terminó quinto en la final de los 50 metros mariposa, mientras que Noa Priego (CN Tàrrega) fue tercera en la final B de los 100 braza, precisamente la misma prueba en la que Emma Carrasco logró el bronce en la final A.

El Estatal disputado en Madrid se cerró por todo lo alto con tres récords de España del riojano Iván Martínez Sota en los 50 espalda, el sevillano Miguel Pérez-Godoy en los 200 libre y el granadino Carlos Garach en los 800 libre.