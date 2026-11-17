Zacharie Perrin ha entrenado con normalidad este martes por la mañana con el resto de la plantilla del Ilerna Lleida en el Barris Nord, según han confirmado fuentes del club a SEGRE. Tras unas horas de incertidumbre, con las informaciones que indicarían que el jugador estaría forzando su salida –después de la disputa con Encuentra en el partido contra el Manresa, una imagen de París en su Instagram y una posible nueva negociación con el Baskonia–, el pívot francés ha asistido al primer entrenamiento de la semana después del día desde descanso de ayer.

Este lunes, el presidente del Força Lleida, Albert Aliaga, afirmó a este diario que “Perrin jugará en la Coruña al cien por cien”, aunque no descartó su salida antes de enero “si encontramos un recambio interesante”.