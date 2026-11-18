El Ilerna Lleida no para de establecer récords negativos en este desilusionante inicio de temporada. Después de perder el domingo ante el Manresa, el cuadro leridano encadena por primera vez en su historia cinco derrotas en el Barris Nord, contando la última de la pasada temporada, que fue frente al Andorra con la salvación ya asegurada, y las cuatro que lleva hasta la fecha del presente curso.

Hasta ahora habían sido cuatro los partidos seguidos sin ganar como local desde su fundación en 2012. La primera vez fue en la época inicial en LEB Oro, en la temporada 2015-2016, en la que el equipo acabó perdiendo la categoría, aunque acabó evitando el descenso por una vacante. Entonces se perdió en casa de forma consecutiva ante Ourense, Palencia, Coruña y Breogán.

La segunda racha de cuatro derrotas seguidas ya fue en la etapa ACB, concretamente la pasada temporada, cuando los de burdeos cedieron en el Barris Nord ante el Murcia, Unicaja, Real Madrid y Zaragoza, una racha de derrotas que llegó a ser de seis en total.

El último precedente es el actual, que se remonta a la derrota frente al Andorra del 24 de mayo, fecha desde la cual la afición leridana no ve ganar a su equipo en casa. Esta temporada se ha perdido como local frente a Burgos, Real Madrid, Baskonia y Manresa, situando la racha global en siete derrotas, la peor de la historia de la entidad.