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El Enoli Les Borges Vall consiguió una victoria de mucho mérito ayer ante el Tecnigen Linares (4-2) después de remontar un marcador adverso de 0-2. El conjunto de les Garrigues reaccionó con carácter y personalidad para darle la vuelta a un encuentro que se había complicado en los primeros enfrentamientos y acabar brindando un triunfo trabajado a su afición.

El duelo comenzó con un primer partido muy igualado en el que Matteo Mutti, pese a firmar una buena actuación, terminó cediendo por un ajustado 2-3 ante el francés Alexandre Cassin. La situación se complicó todavía más con la derrota de Joan Masip frente a Andrea Landrieu, que se impuso por un contundente 0-3 y colocó el 0-2 en el marcador global.

Lejos de acusar el golpe, el equipo leridano inició la remontada con Marc Duran, que superó a Carlos Caballero por 3-0. A continuación, Mutti tuvo la oportunidad de resarcirse de su derrota inicial y se impuso por 3-1 a Landrieu y estableció el empate a dos. Con el enfrentamiento completamente abierto, Duran volvió a asumir el protagonismo para derrotar por un claro 3-0 a Cassin, dando la vuelta al marcador general (3-2). Joan Masip respondió con una victoria por 3-1 ante Carlos Caballero que certificó el definitivo 4-2.