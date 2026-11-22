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El Fif Lleida denunció ayer, a través de sus redes sociales, las pésimas condiciones en las que se encuentra el Camp Escolar, la que lleva siendo su casa desde su fundación hace unos 20 años. El club leridano, que cuenta con unos 440 jugadores de base, subió un vídeo en el que se mostraba un boquete que ocupa una parte del terreno de juego donde entrena la entidad y que, según explicó a SEGRE su presidente, Ricard Culleré, “lleva desde septiembre cercado por unas vallas, pero sin arreglarse”.

Más allá del mal estado del césped, el club también denunció la escasa iluminación que tienen en un equipamiento que cuenta con cuatro torres de seis focos cada una y de los cuales “apenas funcionan nueve”, remarcó Culleré.

En este sentido, desde la entidad señalan tanto al ayuntamiento de Lleida como a la Generalitat por “pasarse la pelota unos a otros”, ya que, debido a que la instalación actúa como el patio del Instituto Marius Torres, el IES Joan Oro y el IES Gili Gaya, el titular del terreno de juego es el departamento de Educación.

La situación no es una novedad y, aunque desde el club aseguran que han hablado tanto con Paeria como con la Generalitat, aún no hay una solución.