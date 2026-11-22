Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Lleida Handbol no pudo superar al Cleba en un partido que se decidió por cuatro goles (25-29) y en que las leridanas rompieron la buena dinámica de las últimas tres jornadas.

En los primeros treinta minutos las leridanas empezaron ganando el primer parcial por 3-2, aunque la igualdad no tardaría en llegar. Las visitantes se llevaron el segundo parcial por 4-5 y, a partir de ahí, máxima igualdad durante los tres siguientes (8-8, 9-9, 10-10). Los dos equipos pidieron tiempo muerto en los últimos diez minutos de la primera parte para intentar darle la vuelta a la situación, pero fueron las visitantes las que terminaron llevándose el consiguiente parcial, llegando con tres puntos de ventaja al descanso (11-14).

La segunda mitad no dejó tanta igualdad como la primera, aunque las ventajas estuvieron bastante igualadas, y el Lleida no logró ponerse por delante en ningún pacrcial ante el dominio visitante en el marcador durante los últimos treinta minutos, consiguiendo la victoria con cuatro puntos de ventaja (25-29).

El ayudante del entrenador principal, Javier Zaldo, se lamentó tras el encuentro del “desencierto” de sus jugadoras y lamenta la carga de partidos. Las leridanas, que venían de ganar dos partidos y empatar uno, rompen su buena racha con esta derrota en casa, aunque Zaldo se mostró “satisfecho de como hemos hecho las cosas” y con la “motivación” de preparar los siguientes partidos.