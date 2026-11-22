BALONMANO
El Lleida cae derrotado y rompe su buena racha
Las leridanas pierden su quinto partido de la temporada por su falta de acierto
El Lleida Handbol no pudo superar al Cleba en un partido que se decidió por cuatro goles (25-29) y en que las leridanas rompieron la buena dinámica de las últimas tres jornadas.
En los primeros treinta minutos las leridanas empezaron ganando el primer parcial por 3-2, aunque la igualdad no tardaría en llegar. Las visitantes se llevaron el segundo parcial por 4-5 y, a partir de ahí, máxima igualdad durante los tres siguientes (8-8, 9-9, 10-10). Los dos equipos pidieron tiempo muerto en los últimos diez minutos de la primera parte para intentar darle la vuelta a la situación, pero fueron las visitantes las que terminaron llevándose el consiguiente parcial, llegando con tres puntos de ventaja al descanso (11-14).
La segunda mitad no dejó tanta igualdad como la primera, aunque las ventajas estuvieron bastante igualadas, y el Lleida no logró ponerse por delante en ningún pacrcial ante el dominio visitante en el marcador durante los últimos treinta minutos, consiguiendo la victoria con cuatro puntos de ventaja (25-29).
El ayudante del entrenador principal, Javier Zaldo, se lamentó tras el encuentro del “desencierto” de sus jugadoras y lamenta la carga de partidos. Las leridanas, que venían de ganar dos partidos y empatar uno, rompen su buena racha con esta derrota en casa, aunque Zaldo se mostró “satisfecho de como hemos hecho las cosas” y con la “motivación” de preparar los siguientes partidos.