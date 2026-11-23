BALONCESTO
Dragan Apic y Ángel Delgado reforzarán el precario juego interior del Ilerna Lleida
El club burdeos cierra el traspaso del francés Zach Perrin al Baskonia
Apenas unas horas después de consumarse la octava derrota del curso, los movimientos en el Ilerna Lleida no se han hecho esperar, con una salida, la de Zach Perrin, y dos llegadas, la del serbio Dragan Apic y la del dominicano Ángel Delgado, que vendrán a reforzar un juego interior muy precario.
Después de muchos intentos y de recibir muchas negativas, el Baskonia ha acabado saliéndose con la suya y por fin tendrá a Perrin bajo su disciplina, después de que el club leridano haya aceptado finalmente liberar a Perrin antes del mes de enero, cuando tenía en su contrato una cláusula de rescisión por unos 200.000 euros. El montante del acuerdo no ha trascendido por ahora, pero se estima que sería ligeramente superior al de la cláusula. El pívot francés, que ayer firmó su mejor partido con la camiseta burdeos, valorando 30 puntos en su despedida, tiene previsto llegar hoy mismo a Vitoria para pasar la pertinente revisión médica y, en caso de superarla, firmar el contrato.
Para paliar su marcha y reforzar un juego interior tocado desde la lesión de Atoumane Diagne, el Ilerna ha podido cerrar dos pívots, Dragan Apic, de 31 años y 2,06 metros de altura, y Ángel Delgado, 32 años y 2,08. El serbio ya tiene experiencia en la Liga Endesa, no en vano defendió la camiseta del Breogán la dos anteriores temporadas. Llega del Soles de México, donde ha compartido vestuario con otro jugador que se ha vinculado con el Ilerna, el congoleño Jordan Sahko.
El dominicado, por su parte, llega procedente del Trabzonspor turco y también ha jugado dos campañas en la Liga ACB, en su caso en las filas de Estudiantes (2020-2021) y Bilbao (2021-2022).
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Miquel Pascual