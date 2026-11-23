Apenas unas horas después de consumarse la octava derrota del curso, los movimientos en el Ilerna Lleida no se han hecho esperar, con una salida, la de Zach Perrin, y dos llegadas, la del serbio Dragan Apic y la del dominicano Ángel Delgado, que vendrán a reforzar un juego interior muy precario.

Después de muchos intentos y de recibir muchas negativas, el Baskonia ha acabado saliéndose con la suya y por fin tendrá a Perrin bajo su disciplina, después de que el club leridano haya aceptado finalmente liberar a Perrin antes del mes de enero, cuando tenía en su contrato una cláusula de rescisión por unos 200.000 euros. El montante del acuerdo no ha trascendido por ahora, pero se estima que sería ligeramente superior al de la cláusula. El pívot francés, que ayer firmó su mejor partido con la camiseta burdeos, valorando 30 puntos en su despedida, tiene previsto llegar hoy mismo a Vitoria para pasar la pertinente revisión médica y, en caso de superarla, firmar el contrato.

Para paliar su marcha y reforzar un juego interior tocado desde la lesión de Atoumane Diagne, el Ilerna ha podido cerrar dos pívots, Dragan Apic, de 31 años y 2,06 metros de altura, y Ángel Delgado, 32 años y 2,08. El serbio ya tiene experiencia en la Liga Endesa, no en vano defendió la camiseta del Breogán la dos anteriores temporadas. Llega del Soles de México, donde ha compartido vestuario con otro jugador que se ha vinculado con el Ilerna, el congoleño Jordan Sahko.

El dominicado, por su parte, llega procedente del Trabzonspor turco y también ha jugado dos campañas en la Liga ACB, en su caso en las filas de Estudiantes (2020-2021) y Bilbao (2021-2022).

Sexta derrota seguida frente al Coruña Más allá de ampliar la peor racha de derrotas de la historia del club (ahora ya de ocho), el Ilerna alargó su mala dinámica ante el Coruña. Los leridanos han perdido sus últimos seis enfrentamientos ante los coruñeses, los tres últimos en ACB y antes en LEB Oro. Además, el Coruña firmó ayer su récord anotador en la máxima categoría (113 puntos).

El Nucli Bordeus pide cambios y sacrificio La peña de animación Nucli Bordeus emitió ayer un comunicado en el que pidió cambios, además de exigir “sacrificio, esfuerzo y sobre todo orgullo a todos los niveles del club”. Además, la peña pidió a la afición que siga unida y reclamó un “cambio de mentalidad”.

El Madrid continúa invicto y el Barça cae El Real Madrid ganó a la Penya (91-88) y sigue invicto en la ACB. Le siguen, dos triunfos por detrás, el Valencia, que batió su récord anotador ante el Breogán (129-111), y el Tenerife, que superó al Barça (94-82).