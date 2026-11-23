En otra situación, el Ilerna Lleida podría permitirse una derrota como la que encajó ayer en A Coruña (113-100), en un partido que compitió hasta que a dos minutos del final volvió a entregar la cuchara. Todo ello teniendo en cuenta que afrontó el choque con una rotación de nueve jugadores, porque Batemon no pudo jugar por unas molestias, y acabó el choque con solo seis, porque Dani Garcia, Ejim y Mikel Sanz fueron eliminados por faltas. Pero eso sería en otra situación. En las actuales circunstancias, con el equipo colista y ya tras ocho partidos sin ganar, cierto es que afrontar un partido en la pista de un rival directo es poco menos que una temeridad, teniendo en cuenta además que la única forma efectiva de defender del equipo es cometiendo faltas. Y cierto es que encajar de nuevo 62 puntos en la segunda mitad es una demostración palmaria de las carencias que tiene este equipo. Se pueden esconder durante un rato, ayer en una primera parte bien competida (51-52), pero todo cae por su propio peso y ayer los leridanos solo nadaron para incluso hundirse un poco más en el fango.

Para llevarse la victoria, los leridanos tenían que subir mucho el nivel defensivo, y lo hicieron en el primer cuarto, aunque pagaron el peaje de cometer hasta ocho faltas. Lo hicieron a gusto, porque el 6/12 en tiros libres de los coruñeses provocó que la estrategia leridana fuera fructífera. De hecho, un inicio dominante de Perrin (6 puntos) en la pintura permitió que los de Encuentra abrieran brecha (8-14) en los primeros cinco minutos, con un juego ofensivo muy coral y trabajado. Pero cuando llegó la rotación, con la entrada de McGhee como base, volvieron las individualidades y la maquinaria ofensiva se bloqueó.

Los locales fueron recortando en el marcador y su primer tiple acertado, tras errar los cuatro primeros, empató el marcador (16-16). Jacobo Díaz repitió para poner por delante a los suyos (20-19) por primera vez tras el 2-0. Sin embargo, Sanz y Hughes respondieron para recuperar la ventaja (22-24), que se amplió (22-26) con un alley-oop final de Perrin (22-26).

El Coruña igualó rápidamente el duelo (26-26) en los primeros compases del segundo acto, en el que Dani Garcia y Melvin Ejim alcanzaron las tres faltas. En el otro lado, la principal referencia en la pintura coruñesa, George Conditt, también se cargó con tres faltas, dando rienda suelta a un Perrin desencadenado, con 15 puntos y 22 de valoración al descanso, que sirvió para contrarrestar a un Coruña al que le empezaron a entrar los tripes (5/9 en el segundo cuarto) y penalizó con el rebote ofensivo, capturando siete en ese tramo. Pese a ello y los tres triples seguidos locales para situar el 49-45 a tres minutos del entretiempo, el Ilerna Lleida incluso alcanzó el descanso por delante, gracias a un triple de Mikel Sanz (51-52), que premió un tramo final de buenas defensas leridanas.

Pero el conjunto gallego salió del descanso convencido de desmarcarse en el marcador y lo intentó con un 8-1 inicial con dos triples seguidos (59-53). No obstante, apareció el capitán Oriol Paulí, que prometió vaciarse y lo cumplió, con dos penetraciones marca de la casa, la segunda con tiro libre adicional, y un triple cayéndose que mantuvo el partido parejo (64-61), frente a un Coruña que convirtió siete triples en el tercer acto. Hughes, con otro tiro exterior, y Shurna llegaron a igualar (66-66) en el ecuador del cuarto, pero Verge, Dimsa en dos ocasiones y finalmente Caio Pacheco castigaron desde la larga distancia para alejarse por primera vez a siete puntos (82-75) al final del cuarto, ante un Lleida al que se le veían las costuras en defensa.

Y se vieron aún más en el último parcial, que volvió a arrancar con una racha del equipo local (8-3), que se distanció a diez puntos (88-78). Paulí, que acabó con 23 puntos, volvió a tirar de carácter para reaccionar con cinco puntos (90-83), pero la empresa era cada vez más complicada, porque en un minuto Dani Garcia y Ejim fueron eliminados por faltas y, con dos nuevos triples, el Coruña se alejó a 13 puntos (98-85) a falta de 6 minutos. Casi sin efectivos, McGhee asumió la responsabilidad y colocó el 100-91, antes de que Perrin reapareciera tras no haber anotado en toda la segunda mitad (103-95). Poco después, Shurna anotó dos tiros libres (103-97) con los que el Ilerna recobró posibilidades a 2:20 del final. Pero las últimas posesiones fueron un desastre, con dos fallos grotescos de McGhee y Perrin, que precedieron al abandono leridano, con un 10-3 final para firmar otra abultada derrota (113-100).