Apenas unas horas después de consumarse la octava derrota del curso, los movimientos en el Ilerna Lleida no se han hecho esperar, con una salida ya cantada de Zach Perrin.

El pívot francés dejará de ser jugador burdeos después de que el club leridano haya aceptado finalmente la propuesta del Baskonia. Segun apunta Noticias de Álava, Perrin tiene previsto llegar mañana a Vitoria para pasar la pertinente revisión médica y firmar el contrato.