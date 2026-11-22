El PSC volverá a ser la fuerza más votada en Lleida en las elecciones generales del próximo domingo, mantendría sus dos diputados actuales e incluso podría optar a un tercero. Así se desprende del sondeo elaborado por Infortécnica para SEGRE a través de 450 encuestas telefónicas en toda la provincia. La segunda fuerza más votada sería ERC, que mantendría a Inés Granollers como diputada, mientras que Junts, PP y Vox se disputarían el escaño restante junto al PSC, aunque la formación de ultraderecha es, con diferencia, la que tendría menos posibilidades.

El PSC optaria a un tercer escó per Lleida, que es juga amb Junts i PP, i ERC en tindria un

Las encuestas telefónicas se hicieron entre el 26 de octubre y el 16 de noviembre y el 20,3% de los consultados aseguraron que votarán al PSC. Un porcentaje que consolidaría los dos diputados que logró en las últimas elecciones generales, en las que logró su mejor resultado desde 2008. De hecho, podría incluso superar este registro y conseguir un tercero, algo que nunca ha logrado en unas generales. Quien también parece que tiene garantizada su presencia en el Congreso por Lleida es ERC, con un 9,1% de intención de voto entre los encuestados. Por detrás, Junts y PP aparecen muy igualados, ya que los de Puigdemont solo tendrían un margen de décimas respecto a los de Feijóo. Por ello, todo apunta que se disputarían el cuarto diputado, aunque sin olvidarse de Vox, al que el sondeo también le concede alguna posibilidad. Por su parte, el Frente Amplio volvería a quedar lejos de tener representación. Sin embargo, un factor clave serán los indecisos, que según la encuesta son el 39,2% de la muestra (ver desglose).

A nivel estatal, PP y Vox lograrían una holgada mayoría absoluta al sumar entre ambos al menos 190 escaños, que podrían llegar a ser 200, cuando el mínimo para lograrla es de 176. Mientras, el PSOE perdería entre 5 y 11 diputados, y el Frente Amplio apenas lograría la mitad de los que consiguió Sumar en 2023. En este sentido, Infortécnica señala que la intención de voto declarada al PSOE es superior a la del PP, aunque este es “extremadamente dispar”. Un hecho que se suma al “importante voto oculto” que hay para los populares.