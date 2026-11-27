Imagen de archivo de la comisaría de los Mossos d’Esquadra en Les Borges Blanques. - MOSSOS

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Un vecino de Juneda de 26 años falleció ayer al sufrir un accidente mientras trabajaba en una finca en Les Borges Blanques. Agentes de los Mossos d'Esquadra recibieron el aviso sobre las 12.50 horas. Por motivos que se investigan, la víctima murió al quedar atrapada debajo de la máquina retroexcavadora que conducía por un camino en el interior de la finca, cuando esta cayó por un desnivel de unos 10 metros.

A causa del sineistro, el trabajador falleció. Hasta el lugar de los hechos se trasladaron dos patrullas de los Mossos, tres dotaciones de los Bomberos de la Generalitat y efectivos del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). También se activó el servicio psicológico para atender a la familia del fallecido.

La Policía catalana puso los hechos en conocimiento del juzgado de instrucción en funciones de guardia de Lleida y del departamento de Empres y Trabajo, de acuerdo con los procedimientos habituales en accidentes laborales con víctimas mortales.

El pasado octubre, un vecino de Aitona de 53 años perdió la vida en un accidente laboral en una granja de este municipio del Segrià. El operario falleció al quedar atrapado entre el muro del muelle de carga y un camión que estaba haciendo maniobras de marcha atrás. Entretanto, en agosto hubo otro siniestro laboral mortal en Esterri d’Àneu, en el que falleció un trabajador de 23 años mientras hacía tareas de rehabilitación en una casa.

Según los últimos datos estadísticos publicados por el ministerio de Trabajo, entre los meses de enero y septiembre de este año se han registrado 5.802 accidentes laborales con baja en las comarcas leridanas. Esto supone un incremento del 7,6% respecto a los 5.391 registrados en el mismo periodo de 2025.

En los nueve primeros meses del año hubo nueve accidentales mortales en la demarcación, frente a los once entre enero y septiembre del pasado ejercicio. Mientras, hubo 31 personas heridas graves, diez menos que en el mismo periodo de 2025.

En cambio, los accidentes de carácter leve han aumentado cerca de un 8%. Por tipo, en la provincia hubo hasta septiembre 5.207 siniestros se registraron durante la jornada laboral y 595, “in itinere”, según Trabajo.