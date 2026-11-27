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El leridano Marc Márquez, campeón del mundo de MotoGP 2026, sentado en su taller del Gran Premio de la Comunidad Valenciana de MotoGP, en el circuito Ricardo Tormo de Cheste, y con carteles en inglés, anunció este viernes su retirada de la competición. Como hacen los grandes campeones, después de conseguir su octavo título mundial de MotoGP en Portimao (Portugal) y el décimo de su carrera deportiva, el piloto de Cervera ha decidido poner fin a su carrera deportiva, a pesar de haber renovado por dos temporadas más con el equipo oficial Ducati. Márquez, al ser enfocado por las cámaras en su taller, lanzó un beso con su mano a las mismas y tomó una serie de carteles en inglés, mirando fijamente a la cámara.

Uno a uno comentó: "We'll talk later, but first..." (Hablaremos después, pero primero...), para continuar con un segundo en el que estaba escrito: "Thank you to everyone who's been part of this journey" (Gracias a todos por ser parte de este camino).

En el tercer cartel se podía leer "I hope you've enjoyed it as much as I have" (Espero que hayáis disfrutado mucho como lo he hecho yo), para cerrar con el siguiente: "This will be my last race in MotoGP" (Esta será mi última carrera en MotoGP) y concluyó sentenciando "We Made History" (Hemos hecho historia).

Aplaudido por todos los presentes y de una manera tan original, Marc Márquez disputará en Valencia su último gran premio como piloto en activo, en lo más alto de su carrera deportiva y rodeado por toda su familia, ha decidido anunciar su retirada de la competición.

Marc Márquez deja su impronta con una retirada de campeón

Marc Márquez, cuando nadie, salvo su círculo más próximo, se lo podía imaginar, ha vuelto a dejar su impronta. Un jarro de agua fría para muchos aficionados presentes en el circuito Ricardo Tormo, a los que se pudo ver llorando en las gradas, de la misma manera que hicieron muchos integrantes de su equipo, que se enteraron esta misma mañana de la decisión, en el taller, mientras Marc Márquez iba descubriendo uno tras otro los carteles con los que anunciaba su retirada de la competición, al estilo de Bob Dylan en el clip de su canción 'Subterranean Homesick Blues'.

Seguramente una decisión muy dura para un piloto que ha logrado tantísimo a lo largo de su carrera deportiva, sólo superado, en títulos, por el italiano Giacomo Agostini (15) y Ángel Nieto (12+1), pero que también ha estado marcado por la grave lesión que sufrió en 2020 y que arrastró durante muchas temporadas más.

Quizá haya sido ese el detonante para llegar a tomar una decisión tan drástica como la que ha hecho pública hoy, pero lo que no se puede negar es que su decisión ha sido meditada, secuenciada en el tiempo y hecha pública de una manera única que, seguramente, será tan recordada en el tiempo como sus diez títulos mundiales, sus 106 victorias en grandes premios, 80 en MotoGP, 16 en Moto2 y 10 en Moto3, con 25 victorias esprint.

Y es que ahora se entienden mucho mejor las palabras de Marc Márquez en los últimos días, cuando aseguraba que el título de 2025 lo consiguió para demostrarse a sí mismo que seguía siendo competitivo en MotoGP, después del calvario de lesiones y sufrimiento que tuvo que afrontar durante más de cinco años para volver a ser campeón y el de 2026 era para todos los aficionados y sus seguidores.

Toman también mucha fuerza las palabras que dijo en la conferencia de prensa como campeón que protagonizó en Portimao, a la pregunta de un medio de comunicación sobre el hecho de haber superado a su acérrimo rival, el italiano Valentino Rossi.

En su respuesta, tras lograr ese octavo título mundial en la máxima categoría, que era para que los aficionados, en las comidas de navidad y en las tertulias de bar, pudiesen hablar largo y tendido de su carrera deportiva, reconoció que no le importaba en absoluto ese hito deportivo, que finalizó con una concluyente afirmación: "Se hablará, 'bla, bla, bla, ¡yeah!, ¡yeah!, ¡yeah!, but ten".