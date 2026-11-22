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El incendio que arrasó el monasterio de Santa María de Sijena en el verano de 1936 estuvo a punto de acabar con uno de los conjuntos artísticos más importantes del románico. El fuego destruyó buena parte del edificio, redujo a cenizas su extraordinaria techumbre de madera y dañó gravemente las pinturas de la sala capitular. Noventa años después, los fragmentos que pudieron salvarse siguen en el centro de un litigio. Su traslado a Barcelona, sin embargo, se produjo en plena Guerra Civil, cuando se buscaba evitar que desapareciera lo poco que había sobrevivido a las llamas.

El monasterio, vinculado durante siglos al obispado de Lleida, había sido fundado en el siglo XII. Su sala capitular conservaba un conjunto de pinturas del siglo XIII con escenas bíblicas y genealogías de Cristo, considerado excepcional por su extensión y calidad. Sobre ellas se alzaba una techumbre mudéjar que desapareció por completo durante el incendio. La documentación de la Causa General, instruida por el franquismo después de la guerra, atribuyó su destrucción a diez personas identificadas y a otros vecinos de Villanueva de Sijena, según consta en un documento municipal de octubre de 1940.

No todo se perdió. Durante la guerra también se pudieron poner a salvo objetos religiosos y obras de arte, parte de los cuales fueron trasladados a Lleida. Allí, el Museu del Poble, instalado en el Hospital de Santa María, reunió piezas procedentes de iglesias amenazadas.

El rescate de las pinturas llegó en otoño de 1936. El historiador del arte Josep Gudiol, que había fotografiado el monasterio antes de la guerra, impulsó la extracción de los fragmentos que todavía se conservaban en la sala capitular. El incendio había dejado las paredes expuestas a la intemperie y existía el riesgo de que las pinturas siguieran deteriorándose. Los trabajos permitieron llevarlas a Barcelona, donde fueron tratadas en un taller de restauración de la Casa Amatller. No se trasladó, por tanto, un conjunto intacto, sino lo que había quedado de unas pinturas medievales que ya habían sufrido daños irreparables. En 1940, las pinturas ingresaron en las colecciones del museo de arte de Barcelona, antecedente del actual Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC). Otros fragmentos fueron retirados de Sijena en 1960. Gracias a aquellas intervenciones, las escenas pudieron conservarse y darse a conocer al público, aunque quedaron separadas de los muros para los que habían sido creadas. Décadas después, esa circunstancia se convertiría en el centro de una disputa judicial.

La causa general atribuye el incendio a vecinos de Vilanova.

Las obras vinculadas a Lleida siguieron un camino diferente. Parte del patrimonio de Sijena había llegado a la ciudad durante la guerra y algunas piezas regresaron al monasterio en 1948. En 1970, cuando las religiosas abandonaron el edificio, depositaron nuevamente diversas obras en el Museu Diocesà. En 1983, la Generalitat adquirió 44 de estas piezas. Fueron reclamadas judicialmente por el monasterio a lo largo de una década y su devolución a Aragón.

El 11 de diciembre de 2017, una orden judicial obligó a retirar del Museu de Lleida las obras reclamadas. Entre ellas había tres cajas sepulcrales de madera policromada del siglo XV, pertenecientes a sor Isabel de Aragón, sor Beatriz Cornel y sor Francisqueta d’Erill, además de retablos de alabastro de Gabriel Joly, tablas de retablos y pinturas sobre la historia del rey David. El traslado, ejecutado con un amplio dispositivo policial, provocó una fuerte conmoción en la ciudad. Aquel día salieron 43 de las obras reclamadas y otra pieza de alabastro, ya que faltaba un lienzo que fue localizado cuatro días después.